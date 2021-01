VIDEO: Exhiben a Profesor de FES Aragón de la UNAM por comentarios misóginos en clase virtual

Un profesor de la licenciatura de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM fue separado de grupos de estudiantes, luego de ser exhibido en un video de una clase virtual en la que emitió expresiones misóginas.

De acuerdo con la grabación, publicada el pasado 23 de enero en redes sociales, un estudiante hacía la exposición de un proyecto, pero el profesor identificado como Felipe de Jesús Gutiérrez hizo una pausa para explicar el error que cometió el estudiante.

Durante su exposición en la clase virtual, el profesor Felipe de Jesús Gutiérrez comparó lo que faltó al ejercicio del estudiante con el cuerpo de las mujeres.

“Te voy a poner un ejemplo muy chusco, si yo veo una mujer, lo primero que veo son sus chichis, ¿o no? La verdad me fijo si tiene o no tiene, ¿no? Somos hombres. Yo todavía me estoy acabando de criar, mano, ¿sí me entendiste, no? A estas alturas…”, dijo entre risas.

El video de la clase virtual dividió reacciones entre los usuarios de redes sociales, ya que mientras unos consideraron que sus comentarios no eran ni misóginos ni machistas, otros opinaron que sus expresiones no son de una persona profesional. “Vaya manera de acabar con su carrera”, comentaron.

La Jefatura de la carrera de Ingeniería Civil de Aragón informó este viernes que las expresiones del docente Felipe de Jesús Gutiérrez son contrarias a los principios de la universidad y se alejan de un trato digno a la comunidad universitaria, por lo que el profesor fue separado de sus grupos, mientras se da un seguimiento por parte de las autoridades institucionales y no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021-II de la FES Aragón.

