Prohibir venta de dulces a menores de edad representa una aberración: Bosco de la Vega

Cd. de México.- El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega calificó como una completa aberración la intención de algunos legisladores de Morena por aprobar una ley que prohíbe la venta de dulces y refrescos a menores de edad.

Dijo que de ninguna manera la solución de la buena alimentación se encuentra en imponer medidas prohibitivas a la ciudadanía, sino en la información y la educación desde el hogar y la escuela. Consideró además que es una injusticia el pretender endosar a la industria agroalimentaria el mal manejo de la pandemia.

“Está el tema del etiquetado frontal que estamos en total desacuerdo pero hay una propuesta ya de dos gobiernos de Oaxaca y Tabasco, ahora viene un proyecto nacional para prohibir los alimentos de alto contenido calórico a menores de 18 años que es una total aberración, la prohibición no es la solución, es un tema compartido con el gobierno, con la salud, con el ejercicio, con el tema de información de educación, entonces no es justo que a la industria agroalimentaria se le esté endosando el tema de la pandemia. La pandemia en México ha sido muy mal manejada pero lamentamos que de parte del doctor Gatell gran parte de la responsabilidad lo esté haciendo a la industria procesadora de alimentos”.

También señaló que la medida que pretenden imponer detonaría el mercado negro de esos productos lo que representaría un grave riesgo para la salud de los menores de edad, por tal motivo añadió, la intención de imponer una legislación de esa naturaleza será a todas luces dañina para el país y debe ser frenada.

“Nos afectaría en temas de ventas, y ¿qué va a pasar? van a fomentar la economía informal. Un joven no va a poder comprar un alimento en una tienda, pero va a salir a comprar alimentos que no tienen control de calidad y que están con aceites no controlados, entonces realmente es un daño para el país, que ojalá corrijan ese tema “.