Consulta del 15 de julio fue estipulada por el Congreso: Córdova a Delgado

Luego de que Mario Delgado acuso al INE de no promover la consulta para enjuiciar a los expresidentes, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, le recordó que fueron las Cámaras de Diputados y de Senadores, con él como líder parlamentario del grupo mayoritario, las que estipularon que la convocatoria de la consulta entre en vigor a partir del 15 de julio y adelanto que será exitosa a pesar de que solo habrá cerca de 57 mil casillas.

Te recomendamos: INE inicia proceso de legisladores que integrarán Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, luego de inaugurar el proceso de entrega de las constancias de mayoría de diputados ganadores, Córdova Vianello, refrendo que el INE solo cumple con el mandato constitucional y se dijo confiado en que algunos actores no pretendan nuevamente descalificar al árbitro electoral con mentiras.

“Ayer un exdiputado dijo que había sido el INE que fijó esta fecha, eso es falso, lo fijó el Congreso de la Unión y el INE siempre ha respetado la Constitución y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de convocatoria, de difusión de la convocatoria hasta que la misma convocatoria no entre en vigor y no entra en vigor sino hasta el 15 de julio. Es importante que las cosas se sepan, porque hay muchas mentiras en el ambiente. Ojalá la no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar a la institución que más confianza tiene de parte de la ciudadanía que es el INE”, sostuvo el consejero presidente.

Prohibida la propaganda gubernamental

Córdova recordó que en la consulta del primero de agosto está prohibida también la propaganda gubernamental y la injerencia de servidores públicos

“Que se desvíen recursos públicos, porque eso sí está prohibido. Y, por supuesto, estaremos atentos a que la norma constitucional que establece que la propaganda gubernamental tiene que suspenderse y, ya sabemos qué es propaganda gubernamental, hay mucha historia en ese sentido, a partir del momento en que la convocatoria entre en vigencia, es decir, a partir del 15 de julio y hasta el término de la jornada de votación de la Consulta Popular”.

Detallo que el costo de la consulta será de cerca de 500 millones de pesos que provienen de ahorros del instituto, lo que permitirá instalar no más de 57 mil mesas receptoras en todo el país y cada una contará con hasta 2 mil boletas para que 93 millones de ciudadanos puedan participar.

Lamentable usar instituciones para amedrentar a consejeros

Luego de que se difundió una supuesta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del consejero Ciro Murayama, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió que si hay alguna investigación se haga bien y no se trate de una maniobra para intimidar con fines políticos.

Aseguro que en el INE no se oculta nada.

“Nadie oculta nada, y ojalá y si nos está investigando se nos investigue bien, porque en el INE no se oculta nada. Pero sí sería muy lamentable que se utilice el aparato del Estado con fines políticos, y para tratar de amedrentar a un órgano que ha demostrado con creces su imparcialidad y su autonomía respecto de los intereses políticos y económicos, punto”, expuso Córdova.