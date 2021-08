Propone Damián Zepeda que ley secundaria de Revocación de Mandato inicie su análisis

Cd. de México.- El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales se pronunció a favor de implementar la ley secundaria de revocación de mandato, con el objetivo de que el proceso sea un instrumento de participación ciudadana que beneficie a todos los mexicanos.

“Es importante precisar que la Ley Federal de Revocación de Mandato que se pone a consideración, tiene como origen la reforma constitucional de 2019 y se basa en la Ley Federal de Consulta Popular, la cual está vigente y regula precisamente otro mecanismo de democracia directa y participación ciudadana”.

El legislador aclaró que la revocación de mandato no está en riesgo por falta de ley secundaria, ya que el derecho ciudadano de quitar a un mal gobernante nació desde la reforma constitucional de 2019 y puntualizó que la revocación debe traducirse en un mecanismo de participación de control y de castigo y no como un premio a los gobernantes en turno.

“Aprovechó para aclarar las confusiones que existen al respecto de quienes han señalado que no se puede aplicar la revocación para el presidente actual, porque sería retroactivo, recordando que la reforma constitucional establece específicamente que esto sí es posible y hasta establece los plazos para hacerlo, que sería de noviembre 2021 a marzo de 2022”.

Ley secundaria podría empezar a discutirse en comisiones.

Damián Zepeda indicó que la ley secundaria en la materia podría comenzar a discutirse en comisiones de manera inmediata y desahogarse en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

“Perfectamente se puede llevar a cabo el análisis legislativo dentro de comisiones, dentro del Senado y la aprobación cuándo, pues puede ser empezando el periodo ordinario en septiembre, por qué, porque parece que no lo saben ni el presidente, ni los detractores, por cierto, de la figura, pero no está en duda la revocación de mandato, no depende de que exista o no una ley secundaria”.

Zepeda Vidales invitó a no tener miedo de este tipo de ejercicios de democracia directa, reafirmando su convicción de que si una persona puede elegir un gobernante debería poder quitarlo.

“Imagínense el mal que se hubiera podido evitar si hubiese existido esta herramienta antes con presidentes y también gobernadores, en Veracruz con Javier Duarte, en Chihuahua con César Duarte, en Quintana Roo con Borge o algunos actuales, no tengamos miedo a que la ciudadanía tome el control de su destino en sus manos”.