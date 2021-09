Propone Julen Rementería #LeyDIF para proteger a mujeres embarazadas vulnerables

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería propuso una iniciativa para crear la #LeyDIF, con el fin de asegurar un presupuesto para que estados y municipios tengan la obligación de atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

“Hemos preparado una iniciativa para ayudar a las mujeres embarazadas, en condiciones de vulnerabilidad. Bien sea por violencia, por violación o por situación de calle y que no tienen un refugio, no tienen atención médica, no tienen orientación psicológica y por supuesto no tienen manera de conseguir un sustento. Pero sin embargo quieren salir adelante con su embarazo”.

Dijo el senador Rementería del Puerto que lo menos que se puede hacer es esforzarse en lograr que se otorgue la atención debida y necesaria a este grupo de personas que se mantienen en el olvido y en la indiferencia por parte de los encargados de hacer las leyes así como de las autoridades a quienes les corresponde atender el problema de manera directa.

“Me parece que lo mínimo que podemos hacer es construir un instrumento legislativo que proponga en el presupuesto recursos para que los DIF estales y municipales tengan la obligación, habiendo obtenido el dinero de la Federación, para atender a este tipo de personas”.

Pide apoyo a legisladores de todos los partidos.

También pidió el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios representados en el Senado y la Cámara de Diputados así como de las mujeres del país y de toda la ciudadanía para lograr que la iniciativa tenga éxito.

“Para lograr que esta iniciativa prospere y podamos hacerla realidad, y ley vigente, tenemos desde luego que conseguir el apoyo de todos los partidos, absolutamente todos, y yo creo que sí hay cómo. Necesitamos el apoyo, el empuje de la mujer mexicana, de los ciudadanos en general de este país, entendiendo que este es un problema que supera a las personas que lo padecen: mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen cómo resolver sus problemas más básicos”.

La propuesta será presentada en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre.