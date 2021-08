Ratifican a Rogelio Martínez de la O como secretario de Hacienda

Ciudad de México. Con 19 votos a favor y 3 en contra la Comisión de Hacienda ratificó a Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en busca de su ratificación como secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O prometió que el gobierno federal no gastará lo que no tiene, pero tampoco habrá reforma fiscal para el próximo año que implique aumentar o crear nuevos impuestos.

Adelanto que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre a los diputados será equilibrado y responsable, con dimensión social y ratificará el gasto austero.

“El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, señalo Ramírez de la O.

Señalo que el gobierno solo propondrá ajustes al marco fiscal para facilitar el pago de impuestos, seguir combatiendo la evasión y quitar las barreas a nuevos contribuyentes.

“Sobre este ajuste me gustaría ser sumamente claro: no planteamos crear nuevos impuestos y no se incrementarán los impuestos. La Secretaría de Hacienda trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría, sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes. La transformación tributaria que buscamos está centrada en la simplificación, pues los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones en el marco con el sistema tributario complejo y costoso con el que tenemos actualmente”, aclaro.

Ante diputados sostuvo que la estimación de crecimiento el cierre de este año será de 6 por ciento.