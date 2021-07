Rechaza Monreal método de encuesta para candidatura a sucesión presidencial

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal lanzó críticas contra el método de encuestas para elegir al candidato a la Presidencia de la República por ese movimiento ya que, según indicó, ha sido muy cuestionado. Dijo que se deben buscar procedimientos distintos.

También se manifestó en contra de la sucesión adelantada que se está dando en los aspirantes morenistas. Recordó que la Ley electoral prohíbe actos anticipados de campaña por y no se quiere arriesgar a violar el precepto legal.

“Lo que sí puedo decirles es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos. Pero falta mucho tiempo, faltan más de dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley, para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso”.

Pide Monreal no distraerse con la sucesión.

En conferencia de prensa Monreal pidió a sus compañeros aspirantes a que no se distraigan de sus responsabilidades con el país y con la ciudadanía por andar en actos de campaña. Calificó como desafortunado el proceso tan adelantado de sucesión presidencial.

“Lo que les propongo a todos es que trabajemos por México y que cada uno asuma su responsabilidad. Yo creo que es desafortunado que se anticipe la sucesión, es lo que creo, porque aunque no se quiera se distrae la actividad principal. Lo he afirmado y ahora lo reitero: Llegado el momento me voy a inscribir y voy a luchar por ser el sucesor, para continuar la transición política que se inició en el 2018”.

Monreal aclaró que no se le va la vida si no logra ser el candidato, aunque dijo que cuenta con la experiencia suficiente para asumir esa responsabilidad.

“No nos va la vida en eso, es una aspiración legítima para participar en lo que yo considero el proceso más importante de mi vida, que me he preparado, que estoy con plena lucidez, me encuentro en plena integración de mi vida en materia de salud, me siento muy bien y la acumulación de experiencia también son cartas de presentación”.