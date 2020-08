Rechaza PRI posibilidad de compartir presidencia de San Lázaro con PT

Cd. de México.-El PRI se dijo listo para dar la batalla por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y advirtió que no aceptará migajas ante la posibilidad de que se planteé dividir el cargo con el PT.

En el marco de la reunión plenaria realizada de manera virtual, René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados federales prisitas, no obstante, reconoció que el escenario será difícil debido a que los intereses de Mario Delgado han cambiado y hoy su mira esta puesta en ocupar la presidencia nacional de Morena y el fallo del Tribunal Electoral acelera su salida de la Coordinación y de la Junta de Coordinación Política.

Ante el líder nacional del PRI, Alejandro Morena y diputados, Juárez Cisneros, afirmó que el PRI tendrá su propia estrategia y propuesta para presidir la Cámara de Diputados, pues hoy siguen siendo la tercera fuerza política.

“Lo único cierto es, que nuestro grupo parlamentario habrá de seguir actuando con alto sentido de responsabilidad y congruencia. En el PRI no aceptamos migajas, o presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos. La dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo. Hoy el país se debate en la peor crisis de su historia, en medio de una pandemia, en medio de una circunstancia económica inusitada, no vista en los últimos 90, 80 años, donde la confrontación lamentablemente, el desencuentro y el odio, ha sido sello sistemático. El país necesita reconciliación, reencuentro, unidad”, sentenció el líder de la diputación priista en San Lázaro.

Juárez Cisneros, reconoció el caso Lozoya ha afectado al PRI pues se trata de un penoso episodio que ha provocado odio injustificado en contra del partido, pues, quienes se equivocan son las personas no las instituciones.