Rechazan senadores del PAN cambio de fecha de revocación de mandato

Cd. de México.- Los senadores del PAN, hicieron un llamado a que se respete la Constitución y se mantenga la fecha prevista en la Carta Magna para la realización de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido nuevas fechas para garantizar que los ciudadanos puedan expresar su apoyo a la solicitud de este ejercicio a través del formato físico o por medio de la aplicación móvil (APP), es decir para contar con tiempo suficiente para recabar las firmas correspondientes.

La realización de la Jornada de votación será dos semanas después de lo previsto originalmente; ésta pasa del domingo 27 de marzo al domingo 10 de abril de 2022”. En conferencia de prensa, Damián Zepeda a nombre de la bancada panista pidió que se respete la fecha original.

“A ver, sobre la decisión del INE de cambiar la fecha de la revocación haríamos un llamado a que se respete la Constitución, tiene una razón de ser que se puso un régimen especial para la revocación de mandato en este proceso de este presidente, o sea, las fechas para otros presidentes van a ser distintas, pero para este presidente se puso expresamente en la Constitución, en un transitorio, las fechas en las cuales se llevaría a cabo y son fechas que tienen límites máximos para juntar firmas, para hacer la convocatoria y luego dice 60 días después la elección, eso da a marzo”.

Si se cambia la fecha, se viola la ley.

Indicó el legislador que con el cambio de fecha se estaría violando la ley además de que se empataría con el arranque de procesos electorales lo que estaría contaminando ese ejercicio ciudadano.

“Lo que nosotros quisimos cuidar es que no se cruzara con los procesos electorales del 2022, ésa es la explicación por la cual se puso antes, en marzo, a inicios, la revocación para este año; si se pone en la fecha que trae el INE van iniciado no nada más los procesos, las campañas de los procesos 2022, y eso no es correcto porque entonces se puede contaminar el proceso electoral”.

Damián Zepeda pidió que se exploren más alternativas de solución a este problema.

“Entonces yo creo que hay que buscar otras alternativas para validar las firmas y demás, pero no, no es una buena idea la fecha que están proponiendo porque va en contra de la Constitución y, segundo, porque se cruza con los procesos electorales”.