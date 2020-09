Reclama PAN diálogo al gobierno con agricultores y no fusil por conflicto de agua en Chihuahua

Cd. de México.- Desde la Cámara de Diputados el PAN reprochó al gobierno federal su indiferencia para entablar mesas de diálogo para resolver la inconformidad de productores por la entrega de agua a Estados Unidos y preferir la vía del fusil y el tolete.

El panista Mario Mata Carrasco, lamento que el presidente López Obrador no tenga datos reales de lo que sucede en el estado y se use a la Unidad de Inteligencia Financiera como arma política para congelar cuentas bancarias como sucedió con el municipio de Delicias y líderes de agricultores.

Sostuvo que la defensa del agua en Chihuahua pasa por garantizar el ciclo agrícola de 2021 que da alimento a habitantes de 14 municipios.

“El problema de Chihuahua no es el tratado del 44 ni el agua de Tamaulipas, son los oscuros intereses que han hecho que el próximo ciclo agrícola no exista, que no han querido abrir el diálogo, que rompen todas las mesas de trabajo, que no hay un solo funcionario del gobierno federal que quiera dar la cara, porque se le cae de vergüenza. Se ha engañado a los chihuahuenses, al gobierno del estado ni siquiera la reciben las llamadas. Solo el fusil, el tolete, es la respuesta a las innumerables solicitudes de arreglar este asunto”, acusó el diputado del PAN.

El PAN anuncio que en las próximas semanas presentará una iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT tengan la obligación de investigar antes de congelar cuentas bancarias, a fin de evitar atropellos y un mal uso de las instituciones.