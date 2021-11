Recorte al presupuesto de INE no tiene retorno: Ignacio Mier

Cd. de México.- Morena descarto restituir al INE los 4 mil 913 millones de pesos de su recorte al presupuesto que solicito para el próximo año.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sugirió a los consejeros electorales echar mano de mil 800 millones de pesos que ya reconocieron tienen en fideicomisos y recortar el costo de sus lujos que tienen a través de la partida de servicios personales y generales.

En el INE hay dinero: Ignacio Mier.

“No, no, ya fue dictaminado y lo vamos a defender porque tienen los recursos, ya lo reconocieron, hoy reconocieron que tenían fideicomisos que los mexicanos no sabían, pues ahora que se pongan a revisar y van a ver que sí encuentran, son ricos. No hay pretexto, son ricos, el INE es el ente de nuestro país, el ente del Estado mexicano que más recursos tiene”, señaló el líder de los morenistas en San Lázaro.

Respecto al cambio de fecha para realizar la consulta de Revocación de Mandato, Ignacio Mier dijo que el INE tiene un mandato Constitucional para hacerla.