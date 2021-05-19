Recuperan el olfato tras padecer COVID-19 con ayuda de perfumista

Después de que Sahil Shah, de 13 años, perdió el sentido del olfato tras padecer COVID-19 en noviembre de 2020, sus padres dijeron que buscaron ayuda médica en todas partes. "Nos reunimos con neurólogos, neurocirujanos, especialistas en otorrinolaringología, y todos dijeron que si se suponía que éste regresaba, ya tendría que haberlo hecho", dijo el padre de Sahil, Pratik Shah.

Pero seis meses después, el adolescente de Chicago todavía no tenía sentido del olfato ni del gusto.

Josh Goldenberg, de 24 años, golfista profesional de Florida, también perdió el sentido del olfato y el gusto en noviembre pasado. Goldenberg dijo que apenas puede oler nada. "Es tal vez un cinco por ciento, como si hubiera muy pocas cosas que pueda oler, y mi gusto es muy limitado".

Mirando fuera de la comunidad médica, ambos buscaron ayuda de una fuente poco probable: la experta en fragancias de Nueva York, Sue Phillips.

"Déjame decirte, en primer lugar, que no soy médico. No soy científico. Ni siquiera soy químico", le dijo Phillips a Goldenberg durante su reunión en su pequeña boutique en el Upper East Side de Manhattan.

COVID-19 survivors who lost their sense of smell after contracting the virus are turning to New York City fragrance expert Sue Phillips for help pic.twitter.com/lEMEjfYlXS — Reuters (@Reuters) May 18, 2021

El camino para recuperar el olfato

Para comenzar el proceso, Phillips coloca una variedad de 18 fragancias mezcladas a la medida en una mesa. Comenzando con las notas más ligeras como rosa, lavanda y menta, Phillips entrega una tira secante perfumada a la vez a su cliente.

Si no hay respuesta con las notas más ligeras, se utilizan aromas más robustos, como especias y almizcle. "Lo que ha estado sucediendo es que estamos entrenando a la gente para oler con el cerebro. Es casi como si hubiera una vibración y una frecuencia que va desde el bulbo olfatorio al sistema límbico", explicó. "Y luego puedo ver que sus ojos se iluminan y pueden comenzar a oler de nuevo. Y es realmente asombroso".

El proceso para que los pacientes inicien la recuperación del olfato tras padecer COVID-19 puede tardar hasta una hora, pero eventualmente, en la mayoría de los casos, se produce un gran avance.

Phillips, que tiene décadas de experiencia en la industria de las fragancias, ha estado ayudando a los pacientes COVID durante aproximadamente un mes, por lo que ya se corrió la voz de su método. Se reúne con los clientes en persona y ofrece un kit de olores enviado por correo para consultas en línea.

"El hecho de que haya podido ayudar a las personas a recuperar y redescubrir su sentido del olfato ha sido muy emotivo", dijo.

Después de visitar a la perfumista, tanto Goldenberg como Sahil Shah mejoraron, pero dijeron que todavía tienen que trabajar para continuar con el progreso que han logrado.

Con 18 frangancias de diferentes intensidades, Sue Phillips ayuda a que sus pacientes recuperan el olfato tras padecer COVID-19.

|REUTERS

Opinión médica

Los doctores aún investigan los efectos a largo plazo del coronavirus en el cerebro y el cuerpo. Los profesionales médicos aún tienen que comprender muchos de los síntomas y efectos de esta nueva enfermedad. Pero el profesor de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Harvard y neurocientífico Venky Murthy dijo que algunos olores pueden desencadenar recuerdos y emociones en el cerebro, por lo que Phillips puede estar en algo interesante.

"Digamos que tienes una parte de tu sentido del olfato, que ahora está algo deteriorado. Pero ahora, al probar varias fragancias diferentes, encuentras una o dos cosas que el sentido del olfato sobrante es capaz de percibir".

Murthy dijo que mientras los científicos trabajan para comprender el COVID-19, no hay nada de malo en probar nuevas formas de ayudar a restaurar el olfato tras padecer COVID-19.

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