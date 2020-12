Reformas a Ley de Banco de México para febrero

Cd. de México.- El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunciaron de manera conjunta que conformaran una Comisión Bicamaral para abordar en los primeros 15 días de enero la reforma a la Ley del Banco de México en materia de Divisas. Monreal Ávila detalló que se invitarán a representantes de diversas instituciones.

“Hemos coincidido en lo siguiente: Primero, que dada la profundidad, la trascendencia de las reformas propuestas a la Ley del Banco de México, y de la necesidad de escuchar y de ampliar la deliberación y el análisis en torno a la misma; los grupos parlamentarios de Morena plantearemos a nuestros y nuestras respectivas integrantes, la posibilidad de conformar una Comisión Bicameral de trabajo durante las dos primeras semanas de enero, durante las dos primeras semanas de enero o durante las primeras semanas de enero, en donde pueda participar de manera abierta, formal BANXICO, Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y quienes deseen hacerlo como institución. Con el propósito de tener un producto legislativo acabado, a la mitad del mes de enero, en la primera quincena, en las tres primeras semanas, en la primera quincena de enero”.

En el pronunciamiento efectuado en el Senado, los dos legisladores coincidieron en los beneficios de la reforma por lo que el espíritu de la misma se mantendrá con la certeza, indicaron de qué no se vulnera la autonomía de Banco de México. Monreal destacó que la iniciativa se mantiene y solo se enriquece.

“La iniciativa se mantiene. La deliberación y discusión, así como su análisis, se amplía, y el propósito se mantiene. Escuchar otras voces no demerita la intención de mejorar la legislación. Seguiremos trabajando en beneficio de la población y seguiremos insistiendo en profundizar reformas que le permitan al ciudadano mejorar su condición de vida. Hay la intención de todos los miembros del Legislativo, de mantener y respetar la autonomía de la institución; pero también de que se actualicen los procedimientos en beneficio de la población”.

El diputado Ignacio Mier respaldó lo dicho por Monreal.

“En la Cámara decidimos, como lo hemos hecho, que, para determinar no sólo la técnica legislativa, la viabilidad y la factibilidad de la Minuta, podíamos enriquecerlo a través de la discusión libre con todos los sectores. Los que se habían pronunciado inicialmente, el sector financiero, el Banco de México, empezaron a señalar, y así lo manifestaban los medios, algo que relacionaban con la autonomía del Banco Central. Esto no acota, no violenta la autonomía porque no es el espíritu de la Iniciativa. Por otro lado, que podía permitir la invasión de recursos de procedencia ilícita, que se pudieran incorporar al mercado financiero poniendo en riesgo las reservas internacionales, dólares manchados de sangre, lo cual es absolutamente falso”.

Insistieron en que la reforma ayudará a miles de mexicanos que viven de las remesas o del turismo. Ricardo Monreal lo destacó con especial énfasis.

“Queremos también dejar clara la intención del legislador: beneficiar a las comunidades que viven del flujo de remesas y lograr ahuyentar definitivamente el fantasma o la amenaza de que permeen actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano”.

El diputado Mier abundó en el tema.

“Treinta millones de mexicanos envían remesas permanentemente a nuestro país. Las remesas representan el 30 por ciento del total de las divisas y de dólares que entran en México. El otro 30 por ciento lo representa el sector turístico. Y esas voces, que no se habían hecho públicas, las escuchamos”.

Insistieron en estar totalmente convencidos de las bondades de la reforma. Monreal aseguró que la reforma enriquecida dejara claros los principios que se buscan en la misma.

“Estoy convencido de la bondad de ella y estoy seguro que cada vez, cada día van a surgir elementos mayores de análisis que van a sostener la pertinencia de esta reforma. Enriquecida, mejorada y ahuyentado el fantasma de la agresión a la autonomía o de actividades ilícitas o de propósitos particulares, seguramente todos van a estar claros y conscientes de que es conveniente regular una actividad que el propio Banco de México, en un comunicado el día de ayer, reconoció como un problema real, que existe y que se requiere atender. El flujo de moneda y de billetes del exterior, que no son aceptados en el sistema financiero mexicano, y que forman parte del mercado negro que nos está afectando, y que subvalúa, degrada el valor real del dólar frente al peso, en detrimento de las familias de los migrantes y de los servicios turísticos en el país”.

Mientras que Ignacio Mier insistió en la necesidad de mantener el diálogo permanente.

“Nuestra convicción es dialogar, escuchar; pero no renunciar ni declinar en lo que creemos, en lo que aspiramos y por los cuales nos eligió el pueblo de México. Vamos a constituir esta Comisión Bicameral, vamos a incorporarle todos los mecanismos que garanticen la participación ordenada y buscando no el no, sino buscando el cómo sí, porque ese es un problema real que existe en nuestro país y que no podemos cerrar los ojos y sólo estar viendo para arriba”.