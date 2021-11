Reta Morena al INE a ir a la Suprema Corte

Cd. de México.- Desde Cámara de Diputados Morena respondió a la amenaza del presidente del INE, Lorenzo Córdova de acudir a la Suprema Corte de Justicia a defender su presupuesto para el 2022. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de Morena sentencio “si tiene argumentos, bien establecidos que haga su demanda a la corte como le ha dicho. Lo retamos para que lo haga, nosotros tenemos bien fundamentados. Es falso que el INE tengas un recorte para este año 2022”.

Y es que, según las cuentas, el legislador informó que en el 2021 el INE recibió más de 26 mil 800 millones de pesos porque hubo elecciones federales, pero en el 2022 no habrá comicios, y 19 mil 700 millones aprobados son suficientes, e incluso, aclaró que ese monto prevé un aumento con respecto a lo que recibió en el 2020.

Acusan al INE de “no tener llenadera”.

“Si revisamos lo que se autorizó en este 2022 que fueron más de 19 mil 700 millones de pesos hay un incremento de más del 13.30 por ciento. Le hemos dado los elementos necesarios, los recursos necesarios para que el INE puede cumplir con su obligación. Imagínense que hoy le autorizamos 24 mil, cuando llegan las elecciones para el año 2024 van a querer 30 mil millones”, sostuvo el legislador Gutiérrez Gutiérrez.

Pero otros, como Julieta Ramírez, de Morena piden cuentas más claras a Lorenzo Córdova.

“Dice que ya no hay para revocación de mandato, pero si tiene más de 220 millones de pesos para sus 40 asesores personales, dice que no hay para revocación, pero si tiene para gastar 800 mil pesos anuales en comidas y 85 mil pesos diarios en viáticos, dice que ya no tiene y ya no le alcanza al pobrecito para la revocación de mandato, pero lo que no le alcanza es la congruencia para bajarse el sueldo d e300 mil peos mensuales”, reprochó la legisladora

Mientras que en PAN salieron en defensa del INE y de otros rubros como el de salud que tuvieron recortes en el presupuesto, por lo que ya amenazan con ir a la Suprema Corte.

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados señaló “estamos valorando si incluso hubo con este presupuesto, algunos derechos que hayan sido cancelados y, por lo tanto, violando la progresividad y estamos evaluando la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte de Justicia, incluso contra este presupuesto”.

Para el PAN el recorte al INE ha levantado sospechas.

“Pareciera que el haber hecho esta disminución en el presupuesto del INE, es casi plan con maña para decir que si el día de mañana no salió el proceso de revocación como ellos querían, hubieran planeado, ya tienen a quien culpar, ya tienen a quien culpar”, dijo el líder cameral de los panistas.