Revelaciones en caso de Emilio “L” debe ventilarse en tribunales: Ricardo Gallardo

Cd. de México.- El diputado del Partido Verde, Ricardo Gallardo, dijo que las revelaciones del Fiscal General de la Republica, Alejandro Gertz Manero, en torno al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pone al descubierto lo que ya se sospechaba que se desvió dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto para llegar a la Presidencia de la República, no obstante pidió actuar con cautela para que sean los tribunales quinees juzguen y evitar que se politice.

Señaló que hoy se tiene la gran oportunidad de saber hasta dónde llego el enramado de corrupción en el caso Odebrech, por lo que recomendó que el asunto no sea un tema para comentar en los pasillos.

“Es importantísimo que todos juntos sigamos este juicio pero también importantísimo que no se politice , que no estemos politizando el tema, que se juzgue con todo estricto apego a derecho y bueno, eso es lo que quieren en este momento las y los mexicanos; que no sea un tema político, que no se aun tema para estar hablando en los pasillos sino para que este en los juzgados dando declaraciones y que el señor de cuenta de todos los desvíos que tuvimos en la empresa de todos los mexicanos, petróleos Mexicanos”, apuntó el legislador del PVEM.