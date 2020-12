Rusia se queda sin Juegos Olímpicos por fallo del TAS

Rusia no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ni en los Juegos Paralímpicos o cualquier campeonato mundial regulado bajo las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), gracias a la resolución impuesta por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo por sus siglas en francés).

Medios internacionales reportaron que la sanción entrará en vigor desde este jueves y estará vigente hasta el 16 de diciembre de 2022.

Esta sanción es la respuesta al amparo presentado por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) contra una sanción que el TAS presentó contra Rusia en 2019, válida por cuatro años. La primera sanción ya implicaba la exlusión de Rusia de la participación u organización de eventos deportivos durante este lapso de tiempo.

La nueva sanción implica que los atletas rusos sólo podrán participar en competiciones internacionales si estas no dictaminan la exclusión de todo atleta ruso. Si no existe un veto generalizado, los atletas tendrán que demostrar que no están implicados en actos fraudulentos y se desempeñarían con un uniforme neutral, sin ninguna bandera rusa. El himno nacional de Rusia tampoco será interpretado en ningún evento.

La sanción se remonta al descubrimiento de la AMA sobre la manipulación de datos emitidos por el laboratorio en Moscú como una de las condiciones que se le impusieron a Rusia para aceptar a la RUSADA apta para sus funciones de nuevo, en septiembre de 2019.

El origen de aquel castigo se remonta a diciembre de 2014, cuando la cadena alemana ARD emitió el documental ‘Dossier secreto dopaje: cómo fabrica Rusia a sus campeones’, en el que se denunciaba el dopaje sistemático de atletas rusos y el encubrimiento de los controles antidopaje y federaciones deportivas. En noviembre de 2015 se publicó el Reporte McLaren, elaborado por Richard McLaren y Dick Pound, que confirmaba todo lo que exponía el documental.

La AMA respondió a estas denuncias con la suspensión del laboratorio responsable y posteriormente a la RUSADA. En mayo de 2016, el ex director del laboratorio ruso antidopaje, Gregory Rodchnekov, reveló a The New York Times cómo fue el proceso de manipulación de los tests de control antidopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

Para Río 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió que los atletas rusos no sancionados y aprobados participaran en el certamen bajo bandera neutra, mientras que el Comité Paralímpico Internacional sí suspendió a todos los atletas.

En septiembre de 2018, la AMA anunció la readmisión de la RUSADA a pesar de que no había cumplido con las condiciones impuestas. Finalmente, en enero de 2019, la RUSADA envió un informe de su laboratorio en Moscú, datos que posteriormente fueron confirmados como modificados en septiembre del mismo año y desencadenaron la nueva sanción.

