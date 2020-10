Esta es la zona de México en la que no hay Covid-19; se encuentra en Nayarit

San Pancho es un pequeño poblado costero que se encuentra ubicado en Nayarit, a casi una hora de distancia en carretera de la capital del estado; la mayoría de sus residentes se dedican a la pesca, pero en los últimos 10 años se ha convertido en una zona turística.

Muy por el contrario, a como se está viviendo en el resto del país, San Pancho ha dejado las medidas más importantes de salud de lado; caminar por sus calles portando un cubrebocas podría incomodar al notar que se es el único que lo lleva.

Es un lugar en el que los calores en estas fechas pueden llegar a los 31 grados centígrados con un 76 por ciento de humedad, encontrarte ahí y no portar el cubrebocas podría provocar una sensación de inseguridad y temor.

Los negocios permiten el paso a los clientes, aunque éstos no lleven una mascarilla o careta, los tapetes sanitizantes no suelen verse en la entrada, los indicadores para mantener la sana distancia no abundan y los meseros tampoco están obligados a proteger sus rostros y manos.

Algunas personas que tienen negocios y viven del turismo han comentado que desde hace semanas han podido recibir a los turistas, por lo que ha sido necesario abrir sus comercios y reactivar la economía a falta de apoyo.

De acuerdo con los datos del gobierno de Nayarit, hasta el pasado sábado 24 de octubre se reportaron 6 mil 544 casos acumulados de Covid-19, 530 activos y 837 defunciones; después de Tepic, Bahía de Banderas es el municipio con más casos: 713 confirmados, 71 activos y 74 muertes.

Antonio Echeverría García, gobernador del estado de Nayarit, comentó que los turistas no están obligados a portar las mascarillas en todo momento, pero se les recomienda hacerlo en espacios cerrados o concurridos. Sin embargo, todos los empleados de la industria turística están obligados a usarlos.