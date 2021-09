Se realiza reunión de la CELAC 2021

Ciudad de México. Este sábado inicia la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, desde Palacio Nacional.

Durante la inauguración de la Celac, el presidente López Obrador insistió en que Estados Unidos y Canadá deben de apoyar para favorecer a los países más pobres del continente americano.

El mandatario se pronunció por aumentar una mayor integración de los países de América Latina.

“Es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación y es tiempo de sustituir la política de bloqueos. Apoco el presidente Biden no tendría el apoyo de su Congreso para apoyar, imaginemos el gesto de buena voluntad de enterrase vacunas a los pueblos que no han podido vacunas por falta de dinero”, expresó el jefe del Ejecutivo Federal.

Por su parte el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confió en que la integración de latinoamericana refleje en la vida diaria los habitantes de esta parte del continente.

“Que sean nuestros ciudadanos disfruten esos lados que se sientan en sus bolsillos y en sus platos de comida”, dijo el mandatario ecuatoriano.

El presidente de Bolivia, Luís Arce, demandó una profunda transformación de la OEA y pidió vacunas para todos.

”El acceso a las vacunas de COVID-19 incluyente y equitativo. Si no se liberan las patentes y no se comparte no vamos a llegar a la inmunización y la pandemia se va a llevar más vidas”, declaró el mandatario de Bolivia.