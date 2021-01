Se registra corto circuito en Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca; no hubo incidentes

El Centro Médico Adolfo López Mateos, el cual se hizo famoso hace algunos días dado el caso de “influyentismo” de en la vacunación de parte del que entonces era el director de dicho hospital, volvió a estar en los titulares este sábado pero no por algo relacionado con la vacuna.

Resulta que la tarde de este sábado, dicho nosocomio sufrió afectaciones en su servicio de luz; sin embargo, el área Covid no se vio afectada por la falla eléctrica.

“La Secretaría de Salud del Estado de México reporta que a las 16:15 horas de este sábado se produjo un corto circuito en la Unidad Productora de Servicios Hemodiálisis del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)", indicó el organismo en un comunicado.

“Dicho sitio no se encuentra en áreas de atención a pacientes con Covid-19, por ello los servicios con mayor demanda no han sido afectados. En este percance no se registró incendio alguno ni lesionados y no fue necesario el desalojo de usuarios”, explica el boletín.

#ComunicadoSalud Reporta Salud sin incidentes tras corto circuito en Área de Hemodiálisis del Centro Médico. Más detalles👉 https://t.co/DLRueTD53S pic.twitter.com/sbalXC8T8Z — Salud Edoméx (@SaludEdomex) January 3, 2021

Además, Salud dijo que en el hospital Adolfo López Mateos, el servicio de hemodiálisis se reanudará el 4 de enero e informó que durante el percance no fue necesario trasladar a los pacientes del área Covid.

“Se aplicaron todos los lineamientos y protocolos de seguridad hospitalaria, emergencias y protección civil, con apoyo de corporaciones en la materia. Acatando estas normas, cuatro pacientes salieron del piso de forma temporal y los pacientes con Covid-19 no fueron afectados”, asegura el comunicado.