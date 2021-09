Se reúnen senadores de oposición con UNACDMX

Cd. de México.- Senadores del bloque de contención conformado por Acción Nacional, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD sostuvieron una reunión con la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX).

Seis de nueve alcaldes electos de oposición acudieron a la Cámara Alta y junto a los senadores refrendaron su compromiso de trabajo conjunto. Afirmaron estar abiertos al diálogo y la colaboración.

Ante la falta de tres alcaldes, los integrantes de la UNACDMX rechazaron que haya ruptura en la agrupación y pidieron no caer en suspicacias. Apuntaron que Sandra Cuevas (alcaldesa de Cuauhtémoc), Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) y Margarita Saldaña (Azcapotzalco) tenían otras reuniones agendadas previamente.

Posterior a la reunión, en conferencia de prensa, los senadores arroparon a los alcaldes ante lo que calificaron como embates del gobierno central.

“Nuestros alcaldes no están solos. Los vamos a acompañar ante esta arremetida de retrasar la transición. Sabemos que la chequera la maneja el gobierno central y desafortunadamente como alcaldes no cobramos el predial. Es de las cosas más injustas que pueda haber y muchas veces eso hace que no se actúe de manera adecuada. Todos los partidos que están aquí han mostrado su absoluto respaldo a los alcaldes. Han intentado dividir a este grupo de alcaldes; no lo van a lograr porque sabemos que la unidad es la fortaleza de este grupo”, dijo la Senadora Xóchtil Gálvez.

Lía Limón, vocera de la UNACDMX y alcaldesa de Álvaro Obregón, reconoció que “la confianza que le dio la ciudadanía es prestada” por lo que su responsabilidad será dar resultados en su alcaldía.

Esperan respeto del gobierno capitalino.

Todos los alcaldes electos afirmaron que esperan respeto del gobierno de la Ciudad de México a fin de atender los problemas que más apremian a las alcaldías.

“Nosotros esperamos que los planteamientos que hicimos en las reuniones (con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum) cada uno, se vean reflejados próximamente (…) A los senadores queremos agradecerles, a todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios aquí presentes muchas gracias por arroparnos l, muchas gracias por invitarnos a este diálogo, muchas gracias por escucharnos”, abundó Limón.

Adrian Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, expresó que con el recorte presupuestal que sufrieron, a las alcaldías resultará muy difícil cubrir el monto correspondiente de las deudas contraídas este año gubernamental, y esa fue una de las razones por las que se buscó una ampliación de recursos con la secretaría de Finanzas.

“Platicamos con los senadores. Sabemos que nos manejan aquí los temas presupuestales pero solicitamos con ellos la posibilidad de que podamos tener una interlocución con los diputados, tanto federales como de los distintos partidos políticos, con la finalidad de mejorar las condiciones presupuestales”, apuntó Ruvalcaba.

Además, recalcaron que no se busca aumentar impuestos en las alcaldías y, por el contrario, se buscará fomentar el empleo.

“Acordamos no verificar un solo restaurante en un año para que se pongan en orden y pueda seguir dando empleo a todos los ciudadanos que viven en cada una de nuestras alcaldías”, apuntó Giovanni Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán.

Sobre la realización de auditorías a las administraciones anteriores, los alcaldes electos afirmaron que no se aplicará la justicia a través de encuestas sino que se revisará cada caso y se dará vista a las autoridades correspondientes.

“No hay que olvidar que las auditorías están a cargo de la Contraloría, por eso es tan importante que la Contraloría no haga un uso faccioso de las facultades y que actúe también conforme a la ley”, abundó Lía Limón.

Finalmente, confiaron en que haya un trato justo con el gobierno de la ciudad, especialmente después del enfrentamiento que hubo afuera del Congreso de la ciudad de México.

“Nosotros confiamos en la palabra de la jefa de gobierno, que no va a haber persecución y que va a ver diálogo en que va a haber trato igualitario”, dijo el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pero matizó que cuando se encuentra cerrada la puerta al diálogo se busca acercamiento a través de otros interlocutores.