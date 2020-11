Secretario de Marina encabeza entrega de apoyos por inundaciones en Tabasco: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, viaja a Tabasco para encabezar la entrega de apoyos y la atención provocada por las inundaciones generadas en las últimas semanas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que todavía sigue lloviendo en Tabasco, ahora en la parte alta de la presa Peñitas, por lo que se tuvo que desfogar.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ informó que el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, viaja en estos momentos a #Tabasco para encargarse de la atención de la emergencia por inundaciones y la entrega de apoyos. pic.twitter.com/sUUH5FdeFr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2020

“Sigue lloviendo está muy fuerte la inundación en varios municipios, porque no ha dejado de llover, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego no como la vez anterior, pero si está soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa, vamos a seguir apoyando”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre los apoyos que reciben los tabasqueños.

En Palacio Nacional se informó que 38 mil 160 familias recibieron apoyos por 10 mil pesos y que aún hay pendientes la entrega de 400 apoyos. De acuerdo con los datos, en la primera etapa resultaron afectadas 20 mil viviendas.