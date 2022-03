Busca Segob ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Ciudad de México. La Secretaria de Gobernación (Segob) busca ante la Cámara de Diputados una nueva Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ahora quieren que la legislación no sea federal sino general y establecer la obligación de los estados y municipios a contribuir en el mecanismo de protección y seguridad de este sector de la población.

Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Enrique Irazoque Palazuelos, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación,

Informo que actualmente se da protección a mil 559 personas, de las cuales mil 044 son defensores de garantías individuales y 515 periodistas. Reconoció que en lo que va del sexenio 55 periodistas han sido asesinados y 6 entidades concentra más del 50 por ciento de las agresiones perpetradas, entre las que figuran Guerrero y Veracruz.

El también titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, dijo que ante la violencia contra defensores y periodistas es urgente dar un giro, por lo que anuncio que en septiembre presentaran ante la Cámara de Diputados una iniciativa para que las autoridades locales también se hagan cargo de atender la problemática.

“Hay que decirlo con todas sus letras, el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y con la claridad de los demás órdenes de gobierno la situación no se va a revertir y es hacia allá donde tenemos que apuntar”, sentencio Enrique Irazoque ante diputados.

Se pronunció también por hacer reformas a la Constitución para que el Congreso de la Unión legislar en la materia.