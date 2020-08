Senado avala cambios a la Ley de Adquisiciones para que gobierno federal compre medicamentos en el extranjero

Ciudad de México. Con 56 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público con lo que el gobierno federal podrá adquirir medicamentos en el extranjero, así como diversos bienes y servicios del sector salud. La minuta que fue recibida de la Cámara de Diputados recibió el apoyo de los senadores de Morena y sus aliados. Los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano la rechazaron.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes dijo que fue un completo error aprobar la Ley que permite compras en el extranjero sin licitación de por medio. Señaló que esto llevara a la quiebra a farmacéuticas nacionales.

“Cuando en unos años veamos que las ofertas de laboratorios extranjeros sólo obedecen al lucro y que con la reforma a la propuesta de iniciativa que se introdujo en los últimos minutos, no señalan la existencia de ninguna licitación. Lean como quedó la reforma. No se habla de ninguna licitación, no se habla del cumplimiento de ninguna normatividad, Se hace una referencia abstracta a los principios constitucionales. La falta de solvencia de Cofepris, cuyo titular, ni siquiera ha entendido la trascendencia y urgencia de la aplicación de sus funciones tiene que ver con haber tomado esta decisión precipitada que conoce poco del mundo internacional de las medicinas”.

Por su parte el senador de Morena, Rubén Rocha dijo que la modificación a la Ley da más opciones en la adquisición de medicamentos.





“De ninguna manera estamos borrando la regla de la licitación pública y estamos en todo caso proponiéndonos una opción a propósito de que existe. El 134, en su párrafo cuarto dice que cuando la licitación no garantice la calidad, el precio, el financiamiento, la oportunidad, cuando no lo garantice, entonces dice, las leyes van a establecer los mecanismos o los procedimientos y la ley reglamentaria del tercer y cuarto párrafo del 134, es la Ley de Adquisiciones, justamente esta y la Ley de Adquisiciones tiene ya tres opciones; una que es licitación, otra que es adjudicación directa y otra que es una invitación a por lo menos tres oferentes y hoy lo que está haciendo el párrafo que se adiciona, es poner una cuarta opción. Esa cuarta opción consiste en que se va a adquirir por los organismos intergubernamentales internacionales, de acuerdo con los criterios y mecanismos de colaboración”.



El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.