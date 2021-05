Senadora del PAN a favor de la eliminación del fuero constitucional

Ciudad de México. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, se pronunció a favor de que sea eliminado el fuero constitucional para todos los legisladores, locales y federales, así como a gobernadores e integrantes del gabinete presidencial con el fin de que todos puedan ser juzgados sin nada que obstaculice la ley cuando hayan cometido algún delito.

La legisladora aseguró que ya nadie debe contar con fuero, siempre y cuando sea respetada la presunción de inocencia y se acabe la persecución política por parte de cualquier gobierno.

Eliminación de fuero sin linchamiento político

La legisladora dijo que diputados y senadores deberían de abordar de nuevo el tema y eliminar el fuero y al mismo tiempo garantizar por todos los medios que no haya linchamientos políticos.

“Todos debemos poder ser juzgados; diputados, senadores, gobernadores, e integrantes del gabinete, todos ser juzgados, presentarnos ante un juez, atender cualquier posibilidad de delito y ya separarte del cargo cuando haya una sentencia condenatoria, y entonces si te separas, creo que eso es algo que podríamos hacer aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados y no andar diciendo que se quitó el fuero cuando no se quitó el fuero. Fuero para nadie pero que no haya persecución política”.

En ese sentido, insistió la legisladora, cualquier gobernador, legislador o miembro del gabinete que ya no contara con el fuero constitucional sólo podría ser separado de su cargo hasta que haya una sentencia y se compruebe su culpabilidad.

“Que nadie sea separado de su cargo hasta que se le juzgue y resulte culpable, porque resulta que te hacen una denuncia por persecución política, te separan de tu cargo, dejas de ser gobernador y después resulta que eres inocente. Entonces yo creo que no debe de haber fuero para ser juzgado pero si separarte de tu encargo hasta que haya una sentencia de un juez donde se demuestre que si eres culpable”