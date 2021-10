Senadores del PAN exigen solución inmediata al desabasto de medicamentos

Ciudad de México. En conferencia de prensa los senadores del Grupo Parlamentario del PAN reclamaron al Gobierno federal la falta de medicamentos en las instituciones de salud.

Señalaron que el problema no es por ineficiencias de gobiernos anteriores como se ha argumentado desde hace tres años, sino de una clara incapacidad de las actuales autoridades en la materia, pues ya van a la mitad del sexenio y el problema sigue sin atenderse de manera correcta.

El senador Damián Zepeda calificó el desabasto de medicamentos como total ineptitud del gobierno actual.

“¿Cómo es posible que los mexicanos vayan y no tengan medicinas en sus hospitales? Ya no es culpa del pasado gobierno, es ineficiencia, ineptitud de parte de los funcionarios de este gobierno, que no han podido abastecer de medicinas a los hospitales en México”.

Damián Zepeda también denunció que debido a las ineficiencias en el sector hay 15 millones de personas más que se han quedado sin los servicios de salud. Dijo que es necesario dejar ya de dar pretextos

“En este gobierno hay 15 millones de personas nuevas que no tienen acceso a los servicios de salud y eso se suma los 20 millones que ya había en el pasado, era una tragedia los 20 millones de personas del pasado, bueno pues ahorita hay 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Basta de pretextos, le decimos a Morena”.

Por su parte, el coordinador Julen Rementería, indicó que se debe poner atención en la cadena de distribución de los medicamentos y corregir las deficiencias que se registren en la misma, pero lo que no puede continuar, puntualizó, son los pretextos, las irregularidades y por tanto el desabasto de medicinas que requiere y demanda la población.

“Y si hay algo que está impidiendo el que la cadena, digamos que de abasto, o que llegue o se haga de manera adecuada y que se interrumpa por tanto el abasto, pues hay que corregirlo, pero en ningún caso se puede aceptar semejante respuesta”.