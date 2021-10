OMS debe reconocer todas las vacunas contra Covid-19: Ebrard

Ciudad de México. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard adelantó que planteará ante el G20 la importancia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconozca todas las vacunas que se han aplicado en diversos países y con ello se eliminen restricciones a viajeros.

En breve entrevista con medios, el canciller, Ebrard Casaubón resaltó que Estados Unidos ya aceptó que ingresen a su territorio personas vacunadas con las dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, algo que no había aceptado anteriormente; pero ahora es necesario, dijo, que la OMS reconozca las otras vacunas.

“Es una doble injusticia porque primero no hay vacunas, no? Quiero decir de Pfizer, de Moderna, incluso de AstraZeneca, Te cuesta mucho trabajo conseguir vacunas, entonces consigues una vacuna Sputnik, Cansino, u otras (...) Y ahora dicen: no pues déjame ver. Entonces no hay otra opción de vacunas y luego se tarden mucho en autorizar la que sí puedes conseguir entonces hay una doble injusticia y lo vamos a decir ahora en el G20 y yo espero que la OMS se apure “

Además, el Canciller reveló que continúan cabildeando con Pfizer para que en 2022 su vacuna se pueda producir en México.

Marcelo Ebrard presentó la agenda de actividades culturales en el Pabellón de México en la Exposición Universal de Dubai.