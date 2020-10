Senadores del PAN se pronuncian en contra de decisión de la Corte en consulta popular

Cd. de México.- Los senadores del PAN se pronunciaron por un respeto absoluto a la decisión de la Corte en torno a la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes. Indicaron que acatarán la decisión aunque señalaron que no la comparten pues aseguran que no se requiere de ese tipo de procedimientos para hacer cumplir la ley.

Señalaron que lo deseable es que las consultas no sean utilizadas a capricho de nadie ni con tintes electorales.

En su cuenta de Twitter el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri señaló que lamentan, aunque respetan la decisión de la Corte.

Destacó que los juzgadores deben entender el principio de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. La aplicación de la ley no se somete ni a parecer, ni a concurso o subasta.

En su momento el senador Damián Zepeda dijo por el mismo medio que se somete la mayoría de la Corte al Ejecutivo Federal. Dijo que es un día vergonzoso para la justicia en México ya que la justicia no se consulta, se aplica.

Por su parte a través de un video la senadora Alejandra Reynoso dijo que en el PAN son respetuosos de las instituciones, pero resaltó que esperan que la ley no se aplique a capricho ni con tintes electorales ya que se desvirtúa el propósito de la consulta ciudadana.

“Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las instituciones, hoy la Suprema Corte por seis votos a favor decide que la consulta que pide el presidente es constitucional. Como yo lo he dicho ya en varias ocasiones; para que haya justicia es suficiente con que se aplique la ley y para la aplicación de la ley no se necesita una consulta. La honestidad de alguien no depende de la popularidad. A quien le corresponde en todo caso, si tienen los elementos para fincar responsabilidades, es a la Fiscalía y contra cualquier ciudadano, no importa si ha sido o no ha sido presidente de nuestro país. Esperemos que esta figura de la consulta popular no se utilice para los caprichos del presidente. Una consulta popular es para aquellos temas que al pueblo, que a México le interesan y que pueden ayudarle a salir adelante. Le van a reformular una pregunta qué es decir, componer la pregunta que el presidente pide, sólo lo que pedimos nosotros es la independencia de Poderes y que haya justicia, y para que la justicia exista que se aplique la ley”.