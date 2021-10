Senadores del PRI se unen a los del PAN en rechazo a Reforma Eléctrica

Cd. de México.- La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu aseguró que de ninguna manera respaldaran la Reforma Eléctrica que envió el ejecutivo federal al Congreso pues consideran que representa un retroceso, es anticonstitucional, afectará la economía de las familias y terminará de ahuyentar la inversión, además de que habrá multas millonarias por no cumplir con compromisos legales.

Además señaló que no es lo que la nación necesita para su desarrollo sino todo lo contrario, son pasos hacia la pobreza y estancamiento económico del país. Ruiz Massieu aclaró que la reforma es exactamente la misma que ya se había presentado y que fue rechazada por la oposición.

“No solo representa un retroceso, es idéntica a la Ley de la Industria Eléctrica que nosotros impugnamos junto con el Bloque de Contención ante la Suprema Corte porque creemos que además de ser un retroceso, no es lo que el país necesita en materia de desarrollo. No va a permitir que la planta productiva pueda generar empleos y esto va a afectar a las familias, va a generar un alza en los precios y se va a resentir en todos los hogares mexicanos, en la pérdida de empleo”.

Explicó que regresarle el monopolio de la producción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) propiciará fuertes repercusiones económicas. Dijo que se debe estar planteando como lograr que verdaderamente baje el costo de la producción y encaminar al país al desarrollo, y eso indicó, es con la participación privada y la generación de energías limpias y no con monopolios como el que se propone, que encarecerá todo y acabará en un desastre económico para el país.

“Es una propuesta de ley, la verdad un poco extraña, porque le regresa el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, cuando aún hoy no tiene la capacidad de generación de energía que ya requiere el país. Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, menos desarrollo, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de Estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión, entonces no es una ley que nosotros podamos apoyar o respaldar así. Creo que deberíamos estar hablando de cómo generar desarrollo, empleo y como darle mayor calidad de vida a las familias de México y no hacer planteamientos que estarían haciendo justamente todo lo contrario”.

La senadora argumentó que en los estatutos del PRI no hay espacio a la interpretación ya que son claros y precisos en relación al tema energético. Expuso que de haber dentro su partido quienes apoyan la propuesta del presidente, sería en contra de los mismos, y representaría una incongruencia absoluta de esos priistas.

“En nuestros documentos básicos se estableció con toda claridad que apostábamos por un modelo de energía sustentable, de energías limpias, de apertura en este sector a la participación privada y esto nos obliga a todos los priistas a respaldar esa visión que está en nuestro programa de acción, no sólo en la última asamblea de hace tres años, sino desde la anterior. Entonces pues es un tema de congruencia, desde mi punto de vista. Como priista, como senadora de la república, pero sobre todo como mexicanos queremos que el país tenga desarrollo, que queremos que haya más empleo, que las familias tengan energías limpias y baratas y que el país ,mantenga su estatus de socio comercial y de un destino de inversión confiable porque además si se regresa al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad de donde va a salir el dinero para construir las plantas que tiene que generar la energía, de dónde va a salir el dinero si quieren subsidiar las tarifas eléctricas para las familias pues del dinero de los contribuyentes”.

La legisladora también explicó que la reforma es absolutamente regresiva pues ni en los años cincuenta había una tan perjudicial como la que se pretende aprobar.

“La verdad es que en ninguna de las legislaciones, cuando el PRI era gobierno, expidió algo así, ni en la del presidente Calles, ni en la del presidente Cárdenas, ni en la del presidente Ávila Camacho, ni en la del presidente Ruiz Cortines, en ninguna se prohibía la participación de los privados en partes de la cadena de valor de la producción de energía eléctrica, es una realidad que está ahí aquilatada por los hechos, en todas esas legislaciones se permitía la participación de privados”.

Reitera PAN rechazo a reforma.

Por su parte el senador del PAN, Damián Zepeda indicó que por ningún motivo los senadores respaldarán la Reforma Eléctrica por ser perjudicial para todos los mexicanos.

“No hay poder humano que nos convenza de votar a favor esa reforma porqué es una reforma dañina, particularmente tiene ejes que eliminan la competencia, y eso genera que no accedas al mejor producto, al mejor servicio que se requiere. Ellos van a generar energía cara y sucia y lo que necesitamos es energía barata y limpia. Elimina reguladores independientes y esto representa un desastre porque ahora se va a auto regular la energía. Tercero, elimina el autoabastecimiento, y el mensaje que manda es; no quiero que tú puedas conseguir una manera de tener energía más barata. No se entiende esta obsesión de ir contra la empresa privada, la generación de desarrollo y la generación de empleos”.

Damián Zepeda dijo que le provoca risa el que se haya dicho que podrían exhibir en Palacio Nacional a quienes voten a favor de la reforma propuesta, incluso dijo que es positivo ya que así se darán cuenta de quien está a favor del desarrollo y avance del país.

“No tenemos miedo a la supuesta exhibida que quieren hacer, que nos pongan del lado correcto de la historia y decir que no estamos de acuerdo en que llenen de energía cara y sucia a México”.