Condenan senadores PAN invasión a Ucrania

Los senadores del PAN se unieron al rechazo y enérgica condena a la intervención militar de Rusia en Ucrania . Expresaron total y absoluta solidaridad al pueblo ucraniano y se unieron a las voces que exigen a Rusia frenar la violencia del conflicto que ha dejado ya numerosas muertes. En conferencia de prensa el coordinador de la bancada, Julen Rementería hizo el pronunciamiento de rechazo a las agresiones hacia Ucrania.

“Las senadoras y los senadores del PAN lamentamos las acciones bélicas emprendidas por Rusia en contra de Ucrania y nos sumamos, por supuesto, al rechazo enérgico de la violencia como mecanismo para resolver las diferencias. La operación militar que inició el día de ayer Rusia en contra de Ucrania es una terrible noticia para el mundo. Lamentamos las acciones bélicas que ha ordenado el presidente ruso Vladimir Putin”.

Resaltó que en momentos donde enfrentamos una terrible crisis global, tanto económica como de salud, se necesita la colaboración y no la confrontación. Dijo que lo que se requiere es promover siempre todos los caminos que garanticen la paz y la concordia entre las naciones.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momentos de terror, angustia y dolor”.

Revelan temas tratados con el canciller Ebrard.

El legislador veracruzano también se refirió a la reunión privada que sostuvieron este miércoles en el Senado con el canciller, Marcelo Ebrard. Reveló que se tocaron los temas relativos a las diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y México por asunto de las agresiones a periodistas y la situación de la pausa en las relaciones con España. Julen Rementeria dijo que Ebrard insistió en que se trabaja para regresar a la normalidad la situación con los dos países e incluso mejorarla en lo posible.

“Nos dijo que no, que ahí iban las cosas. Que el próximo 9 de marzo, me parece que así fue la fecha que estableció, tendríamos la posibilidad de recibir, o tendría él pues la posibilidad de recibir al Canciller de España y me imagino que para abordar los temas que se generaron a partir de la famosa pausa. Y respecto de los Estados Unidos, que confía en que las cosas vayan, porque la relación es muy extensa, muy amplia, muy grande, en todos los terrenos, no solamente en el comercial. Ojalá así sea y esto pase solamente al libro de las anécdotas y no trascienda más”.

Finalmente Julen Rementería pidió al gobierno federal reconsidere la posibilidad de apoyar a la ciudadanía con el llamado Ingreso Básico Universal que representa otorgar apoyos económicos a la población por causas de fuerza mayor como la pandemia o por situaciones de emergencia. Dijo que los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 no se han superado y ahora se agravan por la tensión del conflicto en Ucrania. Por ese motivo pidió que se den los apoyos a los ciudadanos en este momento que lo requieren con urgencia.

“Nunca se entendió que lo que hay que hacer es mantener la economía para que el costo de ese tipo de crisis sea menor. Ojalá lo reconsideren y ojalá pudiéramos tener la posibilidad de ver que el gobierno entiende que se necesita apoyar a la gente y que no nada más tiene que ser a través de programas sociales, sino a través de otro tipo de mecanismos que permitan mantener la economía para atender el bienestar que las familias necesitan”.