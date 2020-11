López Obrador asegura que no hay nada oculto en el regreso de Cienfuegos a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada oculto en el anuncio de Estados Unidos de desestimar los cargos contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y aseguró que el acuerdo de colaboración fue violado por el gobierno estadounidense en este caso.

“No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos, sin conocimiento de nuestro gobierno, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre si hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se regresara al general Cienfuegos a México.

“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer, pero fue en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información”, dijo el jefe del Ejecutivo.

El presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República será la encargada de determinar en calidad de qué viene el general Cienfuegos, si será detenido, si será dejado en libertad o si va a estar sujeto a proceso de investigación.

“No vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas y nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia, desde luego nos interesó este asunto, porque no solo es el general Cienfuegos, también eso debe quedar de manifiesto, lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectará a cualquier mexicano, sea quién sea, no permitiremos ninguna injusticia”, dijo el presidente López Obrador.

Gobierno federal esperará audiencia de Cienfuegos

El presidente López Obrador dijo que el gobierno federal tiene la determinación de que quede completamente claro qué sucedió y cómo está el proceso contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué sigue en el proceso contra el general Salvador Cienfuegos?

Agregó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el que mantiene comunicación con el gobierno de Estados Unidos en el proceso contra el general Cienfuegos.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ aseguró que su gobierno esperará que la jueza de #EUA, que lleva el caso del General Salvador Cienfuegos, decida si retira los cargos por narcotráfico, como solicitó la Fiscalía de dicho pic.twitter.com/Ha3tHh9ZqL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2020

“Quien ha mantenido comunicación con autoridades en Estados Unidos y desde luego con las autoridades en México, sobre todo con la Fiscalía, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”, dijo el jefe del Ejecutivo al iniciar la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo está el proceso, en qué consiste este trámite que se está llevando a cabo, el esperar a que en Estados Unidos, ahora en la mañana decidan sobre esta petición, porque todavía no concluye este trámite, hay que esperar a que la juez resuelva sobre la petición de la Fiscalía especial de estados Unidos en conjunto con la Fiscalía de México”, indicó antes de darle la palabra a Ebrard.

En un momento más información