Sheinbaum advirtió que variante Ómicron no solo está presente en la CDMX

Ciudad de México. Advierte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que la variante Ómicron es a nivel mundial y no solo en la capital del país.

Recordó que los contagios por Ómicron son muy rápidos pero los casos no siempre llegan a convertirse en hospitalizaciones, de ahí que su gobierno lo que mide principalmente, son el número de personas hospitalizadas.

“Es algo que está a nivel mundial, no solamente en la ciudad ni en el país, Ómicron hasta ahora porque también pueden surgir otras investigaciones, lo que muestra es que son muy rápidos los contagios hay más números de contagiados, pero gracias a que una población o una parte muy importante de la población y a la propia variable no significa que estos casos lleguen a hospitalizacioneentonces por eso tenemos que estar midiendo hospitalizaciones todo el tiempo no número de casos”

En Magdalena Contreras, la funcionaria mencionó que actualmente la ocupación hospitalaria está en 9 por ciento y dejó en claro que de llegarse a incrementar los contagios, la capital del país está preparada.

“Estamos en 9 por ciento de ocupación hospitalaria y no tiene que ver el incremento de hospitalizaciones a lo que tuvimos hace un año, hace un año llegamos a tener ingresos de mil personas entraban al día a los hospitales, hoy estamos en 20 personas más o menos en promedio, hay días que son 10 entonces no hemos tenido un incremento y tengan la certeza de que si comienza a incrementarse lo vamos a informar”.

No cerrarán actividades económicas: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo reiteró que la estrategia no será el cierre de actividades económicas.

“Porque tiene muchos impactos, o cerrar actividades escolares, la estrategia tiene que ser vacunarse y ayudarnos todos a cuidar”

La mandataria también informó qué hay suficientes vacunas y se ampliarán los números de pruebas para detectar COVID 19.

“La estrategia que estamos utilizando para esta semana es que estamos ampliando 3 veces el número de pruebas de los 117 centros de salud, entonces si tienen deseos de hacerse una prueba gratuita son 117 centros de salud, a partir de hoy ya tienen tres veces las pruebas que estaban haciendo en días anteriores y además estamos en los centros comerciales, reactivando algunos de los quioscos de pruebas”.