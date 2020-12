Sheinbaum: ‘Supermercados sí pueden vender juguetes; fue un malentendido’

Si eres una de las miles de personas que han acudido a un supermercado desde que comenzó el semáforo rojo en la Ciudad de México, seguramente notaste que había productos acordonados ya que no se podían vender, como la ropa y los juguetes.

El tema de éstos últimos ha causado mucha controversia, puesto que en estas fechas tanto Santa Claus como los Reyes Magos compran sus respectivos regalos; sin embargo, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que las tiendas de autoservicio sí pueden vender esta mercancía y dijo que todo fue un malentendido.

“Sí, sí está permitido (vender juguetes), fue ayer en realidad una, no fue responsabilidad en particular de nadie sino una mala interpretación, entonces, no, no está restringido. Entendemos también y lo dice el propio comunicado de la Secretaría de Desarrollo Económico que este año o este fin de año que son particularmente la venta de juguetes, pues se puede prestar a que se compre en un lugar y en otro que están cerrados, no”, aseguró la morenista en videoconferencia.

En ese mismo sentido, la exdelegada de Tlalpan reveló que se está estudiando abrir las jugueterías, las cuales no son consideradas esenciales, para el 5 de enero, pero dijo que todo dependerá del progreso de los casos de Covid-19 en la CDMX.

“Estamos viendo si hay alguna posibilidad hacia el Día de Reyes, pero todo esto depende de la evolución de la pandemia; entonces en los centros, en los súper, en las tiendas de autoservicio está abierto para la venta y también hay otros lugares de tiendas, por ejemplo, tienen una farmacia dentro y que es actividad esencial y algunas otras mercancías que también pueden vender en este momento”, explicó Sheinbaum Pardo.

#EnVivo 🔴📹 Semáforo rojo. Recuerda, esta nochebuena y navidad regala amor y salud. No fiestas y no reuniones. Comunícate con tus seres queridos por teléfono y videollamada.https://t.co/rCxKK4Cwzs — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 23, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Abuelitos intercambian piñatas por despensa en el Edomex

Por otro lado, Sheinbaum explicó que no habrá ley seca especial para Navidad ni Año Nuevo, sino que esta disposición se quedará igual, pero dado que ambos días caen en viernes, habrá delegaciones donde no se pueda comprar alcohol en dichas fechas.

“Se queda igual como venía funcionando antes de la declaración del semáforo rojo. Es para ocho alcaldías en un fin de semana y ocho alcaldías el otro fin de semana y el objetivo es disminuir las fiestas que se organizan en el momento; se disminuye esta posibilidad y se sigue manteniendo igual, no hay una restricción adicional”, aseguró.