Sin diálogo, difícil que avancen reformas de AMLO: Creel

Cd. de México.- El diputado Santiago Creel Miranda, aclaró que no busca confrontar al presidente López Obrador (AMLO) al solicitar, a través de una carta, un diálogo entre el Jefe del Ejecutivo y el PAN, como la principal fuerza de oposición en México, sino abrir el camino para buscar una solución a los problemas que enfrenta el país.

El panista confió en que la respuesta a la carta que entregÓ en Palacio Nacional llegue pronto.

Pero, el también presidente de la Comisión Política Nacional del PAN fue tajante al señalar que si el Presidente de la República rechaza dialogar difícilmente avanzaran sus reformas y su proyecto político.

“Lo que le aseguro, es que no se van a aprobar y que entonces seguiremos nosotros acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar las inconstitucionalidades de cada legislación secundaria, ahí vamos a estar. Y cuando vengan los nombramientos, porque se van a requerir dos terceras partes, pasará lo mismo. Entonces quiero decirles, que, si no hay diálogo, va a ser muy difícil que el país avance. Va a ser imposible que él haga prosperar su proyecto --y escúchelo bien--, no va a poder prosperar su proyecto, si no tiene nuestro apoyo”, alertó.

Confía Creel en que AMLO no quiera emular a Salinas.

Santiago Creel, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, también confió en que el presidente López Obrador no quiera emular algunos episodios del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

“Se acuerdan ustedes del presidente Salinas, que ya molesto con el PRD dijo, “ni los veo, ni los oigo”. Yo creo que el Presidente de la República no quiere en personar al presidente Salinas en esa actitud discriminatoria que hizo al PRD, y ahora quiere hacerla a toda la oposición, eso es absurdo, se está convirtiendo entonces exactamente en lo contrario que ha pregonado toda su vida”, sentenció el panista.