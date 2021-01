“Soy bastante maleta en la cuestión informática”, dice Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que no es muy hábil para manejar sus redes sociales: “mi edad no me da mucho para las redes sociales ni para la informática. Soy bastante maleta en la cuestión informática”.

TE RECOMENDAMOS:

López Obrador está en plena recuperación y con síntomas menores de Covid-19

La secretaria de Gobernación, quien cumple cuatro días representando al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los medios de comunicación, dijo que sus nietos son quienes sí se mueven con soltura en la era digital.

“Las que sí son súper buenas para la cuestión informática son mis nietas y mis nietos. Esos si, te puedo decir que me dicen ¡Ay abuela! Tú estás muy atrasada”, dijo.

Sánchez Cordero reconoció que, por su edad, el papel y los medios impresos forman parte de la cotidianidad, pero al igual que el presidente López Obrador reconoció el papel de las redes sociales; “pero soy de otra generación”.

#ConferenciaPresidente | Jueves 28 de enero de 2021https://t.co/LnU2OXwKzD — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 28, 2021

“Estoy tratando de modernizarme y de verdad que lo hago con mucho cariño y mucho gusto sobre todo porque es un reto avanzar con estas generaciones que se manejan prácticamente sin papel y en digital”.

TE RECOMENDAMOS:

Suárez del Real vuelve a dar positivo por Covid-19

“Son tan relevantes como los medios alternativos digitales actuales, las redes sociales y otras vías de expresión contemporáneas. Todos son muy importantes, tienen mi respeto y son incluidos por igual”.

TE RECOMENDAMOS:

Marcelo Ebrard da negativo a segunda prueba de Covid-19

Antes, Sánchez Cordero informó sobre el estado de salud del Presidente y aseguró que se mantiene estable y en buenas condiciones.

Cuestionada sobre el caso del doctor Diego Araiza, quien supuestamente deseó daños al presidente López Obrador, Sánchez Cordero se mostró molesta por lo que consideró una “violación a normas éticas”.

“Créeme que a mí también me lastimó y me molestó muchisímo este tipo de violencia, porque es violencia y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales, éticas, que un médico debe de respetar. Y me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más”, finalizó.