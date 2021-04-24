¡Surca los canales de Holanda! Es un superyate de más de 90m. de largo

"Viva"... ese es el nombre del superyate de más de 90 metros de longitud y dos pisos de alto, que atravesó con milimétrica exactitud los estrechos canales de Holanda.

El fotógrafo Tom van Oossanen capturó estas imágenes que muestran al gigante surcando los famosos canales con maniobras de precisión extrema.

Superyate surca los canales de Holanda. REUTERS.

Algunos de los espacios dejaban un margen de error de menos de un metro. Apenas a un suspiro se encontraban iglesias, casas y los icónicos molinos de los Países Bajos.

Superyate surca los canales de Holanda. REUTERS.

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Gigante de acero y aluminio

La embarcación fue construida por la empresa Feadship, mide 94 metros desde la proa hasta la popa, está hecha de aluminio y acero, y en su interior acompañada por vestiduras de lujo diseñadas por el famoso arquitecto Peter Marino.

El superyate partió de un astillero en Kaag hacia el Mar del Norte en Rotterdam. Fue necesario colocarle pontones en la parte trasera y delantera para subir un poco su nivel y sacarlo del agua que no era tan profunda como se necesitaba.

Además la tripulación cubrió con madera y tela las orillas para evitar que la blancura del yate se rayara en los puntos más estrechos de los canales.