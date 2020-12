López Obrador suspende viaje de fin de año a Palenque

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que decidió no salir este fin de año a su finca en Palenque, Chiapas, debido a que atiende la apliación de camas hospitalarias para la atención de pacientes con Covid-19 en la Ciudad de México, que se mantiene en semáforo rojo.

El mandatario había anunciado que el fin de año lo pasaría en Palenque, Chiapas; “Ahí voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar con la Reina Roja”, declaró a principios del mes.

TE PUEDE INTERESAR:

Covid-19 sigue causando estragos, pero la tendencia es a la baja: Alcocer

En su conferencia de prensa matutina desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario dijo que tomó la decisión de no salir de la Ciudad de México el fin de año, como ya lo había anunciado.

“Tomé la decisión de no salir el fin de año, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas, equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos. Tenemos disponibilidad pero no queremos confiarnos, queremos estar seguros y garantizar que nadie se quede sin equipos, sin atención”, declaró esta mañana.

Dijo que se mantedrá atento a los acontecimientos de la Ciudad de México ante el incremento de hospitalizaciones y aprovechó para hacer un llamado al personal médico y de salud de todo el país a que si en sus entidades ya se logró el control de la pandemia, puedan prestarse como voluntarios para apoyar a sus compañeros en la capital del país.

“Los que puedan venir a ayudar voluntariamente a la Ciudad de México, en los estados donde hay más control de la pandemia, donde ya no tienen situación de emergencia y que puedan venir a ayudarnos a salvar vidas... de forma voluntaria para expresar el humanismo y la solidaridad de los trabajadores de la salud, son bienvenidos... se requiere el relevo, hay mucho cansancio, mucha fatiga”, invitó.

TE PUEDE INTERESAR:

Anuario 2020: Diciembre, vacunas contra Covid-19 comienzan a llegar en países