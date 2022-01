Jueza explica sentencia a menor en Tamaulipas

En Tamaulipas se hizo viral una carta que la Juez María del Carmen Cruz Marquina envió a una menor, en ella detalla con palabras entendibles para la pequeña la sentencia por el daño que su hermano y primos hicieron hacia ella y sus dos hermanas, en la misiva describe que por ser menores de edad no pueden castigarlos con cárcel, pero que tendrán que cumplir con algo llamado: medida de sanción.

¿Cómo es la sanción ?

La jueza en el escrito explica a la menor que su hermano y sus dos primos serán supervisados durante dos años por una autoridad y que en este tiempo deberán comportarse adecuadamente asi como aprender cosas necesarias para que no vuelvan hacer daño a ninguna otra niña, además de que su hermano y sus primos ya no estarán cerca de ella ni de sus hemanas, tambíen la jurista le dice que es obligación de las autoridades proteger a todos los niños.

Jueza María del Carmen Cruz Marquina :

”...Que pasa que todas las autoridades, todos los que intervenimos en el sistema de justicia nos adaptamos al niño y no que el niño se adapte al sistema de adultos, eso hacemos en el protocolo, que no nos vean a los jueces como unas personas que no están al alcance de los niños, claro que si...”

Cruz Marquina dijo que no fue sencillo hacer la carta para describir la resolución tomada en caso.

"...Para mí no fue fácil escribirla, soy mamá, si lloré al escribirla, si ustedes me ven en una audiencia, ahí soy juez y tengo una toga puesta y hago las cosas con objetividad y seriedad, pero escribirla carta, ella le llama carta pero para mí es una sentencia simplificada...”

La juez agradeció a “Elsa” como se hizo llamar durante el juicio, y a sus hermanas por levantar la denuncia, y resaltó la valentía por contar lo que paso durante el proceso, incluso la invitó a que si un sentía mal anímicamente, ella podría regresar a tomar terapias en el DIF (Desarrollo Integral Familiar), y recalcó que las autoridades deben siempre brindar ayuda y protección.