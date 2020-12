Reportan largas filas en tiendas de Best Buy por las liquidaciones

Al parecer, las personas que no lograron comprar algún artículo de descuento en la venta de liquidación de Best Buy via online, se hicieron presentes en las tiendas físicas de los centros comerciales, pues en redes sociales se pueden apreciar fotos de las largas filas.

Durante la venta de liquidación que ocurrió en línea, uno de los artículos que obtuvo gran descuento fue el ‘Nintendo Switch'.

Aunque varios interesados no lograron comprarlo, optaron por visitar las tiendas físicas de Best Buy.

Centros comerciales como Paseo Acoxpa, Polanco, Plaza Universidad, Galerías Guadalajara, Paseo Querétaro, Plaza Fiesta, Forum Tlaquepaque. etc, son algunos que ya tienen fila para poder ingresar a la tienda física de Best Buy.

Asi la fila para Best Buy Acoxpa pic.twitter.com/cHR447fHx6 — Josué ☃️ (@josuepalma) December 3, 2020

@laredcincoradio así la fila en Best Buy Solesta pic.twitter.com/ipttwcno7P — Carlos Nava (@Charlynava40) December 3, 2020

@Foro_TV cientos de personas formadas para ingresar a las tiendas bestbuy aglomeracion de personas dentro de la tienda plaza universidad pic.twitter.com/URxXiVcIbS — Azruido (@azruido) December 3, 2020

En redes sociales, varios usuarios compartieron fotos y videos de cómo están esperando para poder ingresar y aprovechar la rebaja en ‘Nintendo Switch’.

Así la fila en #BestBuy en #Galerías Guadalajara.

Condiciones: máximo 3 artículos por persona.

Horario de apertura: 12:00 pm no 11:00 am.

Ya estuvo que no alcancé #NintendoSwitch pic.twitter.com/qwijyed3jl — Chino Fuentes (@hivanfuentes) December 3, 2020

En la tienda online, Best Buy ofreció la consola Switch Lite de $5,9999 a solo $1,999; mientras que la consola con controles Joy-Con tuvo una rebaja de $9,999 a $5,499.

Además, algunos videojuegos para Nintendo Switch también tuvieron una rebaja, pues de un precio regular de $1,559, lo ofrecieron a $561.

#MapacheAustero La liquidación de Best Buy está loquísima 😨 Nintendo Switch Lite en 1,999 pesos y el normal en 4500-5600. Gracias @CarDanielR por avisar!https://t.co/Z0pI8L3y7f pic.twitter.com/VQK2j36vUY — Mapache Rants 🎄 (@MapacheRants) December 3, 2020

Varios usuarios no lograron comprar los artículos en la tienda online, pero se percataron de que las ofertas también seguirán en tiendas físicas.