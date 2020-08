“Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León y llegar al fondo": López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el video en el que aparece su hermano, Pió López Obrador, recibiendo dinero de David León, excooordinador nacional de Protección Civil y propuesto para ocupar la director de la empresa distribuidora del medicamentos que creará el gobierno federal.

“Tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León y llegar al fondo”.

“No debe haber impunidad para nadie. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. Sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos y mis amigos. Se acabo la impunidad y no le voy a fallar al pueblo de Mexico. (...) No voy a ceder en el propósito de desterrar la corrupción”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

David León aún no ha recibido dicho nombramiento y mientras se aclara el caso otra persona recibirá el cargo, agregó el mandatario.

“Vamos a buscar a otra persona mientras se aclara el asunto y que David pueda quedar libre y limpio”, expresó.

“David León hizo un buen trabajo en Protección Civil y necesitamos una gente como él para la empresa que distribuirá los medicamentos, para que se termine el problema del desabasto y va a ser así, se va a terminar el desabasto”, recalcó.

Frente a reporteros de la fuente, señaló que en un pasado el IMSS y el ISSSTE contaban con empresas para encargarse de la distribución de medicamentos, pero estas eran privadas, por lo que había más casos de corrupción en cuanto a la distribución.

“El propósito es dañar la imagen del gobierno pero no lo van a lograr, hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plimake es de esos, siempre he salido de la calumnia y tengo mi conciencia tranquila. (..) Por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto. Esto también me da oportunidad de que pasemos a escrutinio público, nada de tecnicismos, la vida pública, completamente pública”, mencionó.

Asimismo, recomendó a Pío y a David que no se amparen, “que den la cara porque tengo la experiencia del éxodo, el desafuero, me pagaron la fianza mis adversarios. El que nada debe, nada teme, no es porque sea Presidente y aunque ya envié la iniciativa voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso”.