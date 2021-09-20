Al menos ocho personas murieron este lunes debido a un tiroteo en un campus universitario de Perm, en los Urales, y el presunto autor ha sido detenido, informó el Comité de Investigación ruso.

"Un estudiante que se encontraba en uno de los edificios de la universidad ha abierto fuego contra la gente a su alrededor", indicó en un comunicado este órgano encargado de las investigaciones más importantes del país.

Decenas de heridos durante el tiroteo en escuela de Rusia

El Ministerio de Salud de Rusia precisó que se tratan de 28 personas heridas, de las cuales, 19 sufrieron heridas de bala.

Los servicios de sanidad de la región informaron que siete personas fueron hospitalizadas y que una de ellas se encuentra en estado grave.

El autor resultó "herido durante su detención dado que oponía resistencia", indicó también el comité, que no dio informaciones de inmediato sobre el móvil del tirador.

Pánico en la Universidad.

Los estudiantes y el personal de la universidad se encerraron en las aulas, y la universidad instó a quienes pudieran salir del campus a que lo hicieran.

La agencia de noticias estatal Tass citó a una fuente anónima de las fuerzas del orden que dijo que algunos estudiantes saltaron por las ventanas de un edificio.

Te puede interesar:

Papa Francisco cerca de víctimas por inundaciones en Hidalgo

Los incidentes armados de este tipo han aumentado en Rusia en los últimos años y han llevado a un endurecimiento de la legislación sobre el uso de armas.

El agresor fue identificado.

Según datos preliminares el estudiante identificado como Timur Bekmansúrov de 18 años, ingresó en uno de los edificios de la universidad y comenzó a disparar con armas de fuego. Se informa que antes del ataque Bekmansúrov dejó una nota en sus redes sociales.

Entró en el campus sobre las 11 horas locales, según el servicio de prensa de la universidad.

En el momento del ataque que se registró cerca de las 11 de a mañana, había unos 3,000 estudiantes dentro de la universidad.

Condolencias del presidente de Rusia Vladímir Putin

El mandatario ruso Vladímir Putin, expresó "sus más sinceras condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos" en el ataque y dio instrucciones al primer ministro, Mijaíl Mishustin, para que enviara a los ministros de Salud y de Educación y Ciencia de Rusia a la ciudad de Perm para organizar la asistencia a los heridos y a los familiares de los fallecidos, según informó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

El presidente Vladimir Putin lo ha denunciado como un fenómeno importado de Estado Unidos y un efecto perverso de la globalización.

El último suceso de este tipo fue el 11 de mayo de 2021, cuando un joven de 19 años abrió fuego en su antigua escuela de Kazán y mató a nueve personas.

