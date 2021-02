La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en el país “todos debemos tener un proceso justo”, a propósito de la detención de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, quien fue detenido ayer en Acapulco por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho.

#ConferenciaPresidente | Jueves 4 de febrero de 2021https://t.co/e7D58Iu3sz — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 4, 2021

La funcionaria se pronunció porque el ex mandatario priista, quien fue trasladado a Cancún para responder por su presunta participación en la detención y tortura de la periodista, ocurrida en 2005, tenga un juicio justo.

Tras la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, donde exhibió una red de trata de personas, Lydia Cacho fue víctima de secuestro, tortura y otras vejaciones durante su traslado de Quintana Roo a Puebla.

Un año después de su detenci´ón se difundieron las llamadas telefónicas entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, cuya participación en la red de pederastia quedó exhibida en la publicación.

En la grabación, Nacif, “El Rey de la Mezclilla”, agradeció la intervención del priista y le ofreció enviarle dos botellas “bellísimas” de coñac.

“Acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”, respondió el ex gobernador al empresario.

Desde entonces, Mario Marín fue conocido como “el gober precioso”.

“Todo lo que me preguntas, inclusive el caso del ex gobernador, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los títulos de impunidad. Lo único que puedo decir es que todos en este país debemos tener un juicio justo”, dijo durante su intervención en la mañanera, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En enero de 2019, la Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa pública a la periodista porque falló en su responsabilidad de proteger la libertad de expresión.