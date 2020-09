En la CDMX, una tortillería adapta camioneta como salón de clases

El nuevo ciclo escolar 2020-2021 inició el pasado 24 de agosto, varios niños han tenido que comenzar sus clases de manera remota a causa del Covid-19. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con los medios necesarios; ante ésto, la tortillería “La Abuela” adaptó una camioneta como salón de clases para aquellos que no cuentan con acceso a internet o televisión.

Te puede interesar:

Encuentran cuerpos sin vida de tres mujeres dentro de casa en Tlalnepantla

El negocio se encuentra ubicado en la alcaldía Tlalpan, de la CDMX, donde, al notar que muchos menores tenían problemas por sus escasos recursos, decidieron comenzar con una iniciativa para que los menores no se perdieran ninguna de sus asignaturas, las cuales han empezado a transmitirse en televisión.

Como apoyo a la educación de los pequeños, tuvieron la idea de adaptar la parte trasera de una camioneta como un aula, en la que colocaron una pantalla y una computadora para aquellos que se les ha dificultado mantenerse al día en sus lecciones.

“Rinconcito de la esperanza”, como fue llamado este salón de clases, aparte de contar con recursos tecnológicos, también consta de una mesa, libros y algunas bancas escolares que son cubiertas con una lona pequeña.

La propietaria de la tortillería, Dalia Dávila, ha comentado que recibe la visita de decenas de niños que llegan al lugar para tomar sus clases, hacer uso del internet y de la televisión, todos de manera escalonada para evitar aglomeraciones y posibles contagios de Covid-19.

No obstante, han demostrado que no solamente se sienten preocupados por la educación que los niños reciben, sino que también han dejado abierta la invitación para quienes no tengan el suficiente dinero, que puedan llegar a desayunar y comer, una ayuda que han implementado ante la crisis de la pandemia.

También te puede interesar:

Alcalde de Cuernavaca condena ataque que se suscitó en velorio; aumenta número de muertos

La tortillería se ha encargado de compartir algunas imágenes a través de su cuenta de Facebook, en las que se puede apreciar que muchas personas llegan al establecimiento para donar artículos de utilidad para el “Rinconcito de la esperanza”.