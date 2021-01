Tunden a oftalmólogo que recibió vacuna contra Covid-19 por “irse de fiesta”

El oftalmólogo Alejandro Silva, uno de los primeros médicos en recibir la vacuna contra la Covid-19 en la Ciudad de México, fue duramente criticado el fin de semana, luego de que circularan en redes sociales unas fotografías en las que presumiblemente se encuentra de fiesta en una playa.

Usuarios de redes sociales viralizaron las imágenes en donde se observa a un grupo de jóvenes divirtiéndose, entre ellos el médico, en una actitud muy relajada, sin ninguna medida de prevención de sana distancia, ni uso de cubrebocas para prevenir un posible contagio.

TE PUEDE INTERESAR:

Niegan extradición de Julian Assange a Estados Unidos

Si bien las imágenes no tienen fecha de publicación original, los usuarios dieron por hecho que el médico oftalmólogo se fue de fiesta a la playa en plena pandemia y tras haber recibido la vacuna a pesar de no ser personal de primera línea en atención de pacientes Covid.

¿Se acuerdan del oftalmólogo modelo Alex Silva quesque dijo que había justificación para q fuera vacunado?, ese q no atiende COVID y q se se la pasa de fiesta y viaje, pues ahorita anda en Cozumel echando fiesta a todo dar. Chingón cómo están llevando las vacunas... pic.twitter.com/ZdV4gXdRpW — Brenda Ruiz (@brendaruiza) January 2, 2021

El caso de Alejandro Silva causó críticas entre los usuarios de redes sociales, pues su especialidad no es parte de los especialistas que forman el primer frente de atención a pacientes de coronavirus como médicos residentes, de urgencias o enfermeras y afanadores.

El pasado 30 de diciembre, el médico ofreció una entrevista en una estación de radio en la que reveló que sin bien no está en la primera línea de atención, si trata a pacientes Covid-19, pues atiende a personas de la tercera edad con enfermedades crónicas que sin saberlo tienen el virus y han resultado positivos.

Además, aseguró que no se saltó ningún protocolo, pues hace algunas semanas, previas a la llegada de la vacuna, sus autoridades sanitarias consultaron a todos el personal sobre quien quería aplicarse la primera dosis y este llamado estuvo abierto a todo el personal, incluyendo el administrativo.

“Sí estoy en contacto con pacientes Covid-19, el grueso de mis pacientes tienen más de 50 y 60 años, hay pacientes que puedes ser asintomáticos, una exploración implica a 10 o 15 centimetros de la cara del paciente”, indicó ante las críticas que ha recibido por recibir la vacuna.

Y agregó:

“Dese hace algunas semanas preguntaron que quién estaba dispuesto a ponerse la vacuna, hicieron una lista con todos los datos y personal del hospital, incluidos no médicos, intendencia, todo mundo que trabaja en el hospital que está lleno de covid... hice mi fila y me formé, entregué mi cartilla, seguí los protocolos... fue para todos, residentes, médicos con subespecialidad, civiles no milares a todos nos dieron oportunidad en el hospital... no me salté protocolos”.

Alex Silva como le conocen en redes sociales trabaja en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México y aseguró que desde que empezó la pandemia solo ha realizado un viaje, aunque la polémica de las fotos recientes surgió este fin de semana y se desconoce si son recientes o de la salida a la que se refirió en la entrevista.

El es #AlexSilva o #LadyVacuna oftalmologo vacunado que recibió su primera dosis de la vacuna contra covid, de fiesta en playa sin cubrebocas ni sana distancia, y gente que esta en primera linea sin tener acceso... #MéxicoMágico pic.twitter.com/DfrUSjQiEU — #AnestesioCorazón (@JavTe) January 3, 2021

TE PUEDE INTERESAR:

Una pelea contra la muerte y 17 cirugías después, Alex Smith lleva a Washington a los Playoffs