Urge legislar sesiones a distancia por covid y protestas: Laura Rojas

Ciudad de México. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, resaltó la urgencia de que el Congreso de la Unión modernice la forma en que opera del Poder Legislativo y legislar para validar las sesiones a distancia, a fin de garantizar que el trabajo legislativo no se paralice ni tenga contratiempos.

Al rendir de manera virtual su informe de labores ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, considero que la figura de sesión a distancia es impostergable urgente no solo por el reto que impuso la pandemia del Covid en el país sino también para que las Cámara de Diputados y de Senadores no sean secuestradas por las protestas.

“En general, el Congreso habilite la posibilidad de sesionar a distancia no solamente para sacar adelante los trabajos en el contexto de la pandemia sino hay que recordar que en noviembre del año pasado, tuvimos el bloqueo más largo del poder legislativo, digo, esto no es nuevo cada año hay bloqueos y, yo siento, sinceramente creo que un poder del estado no puede estar secuestrado, necesitamos habilitar que en cualquier circunstancia el Poder Legislativo pueda a seguir funcionando y creo que es muy importante que esto se apruebe a la brevedad”, señaló la diputada panista.

A 7 días de concluir su periodo como presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo que entre otros aspectos la Cámara de Diputados debe establecer en su reglamento la obligatoriedad del Parlamento Abierto.