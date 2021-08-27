En USA rentan robots para ahorrar costos de trabajadores humanos

Las rentas de robots están aumentando en las grandes empresas de todo Estados Unidos, gracias a una mejor tecnología y la necesidad de pagar salarios más altos a los humanos.

Pero pocas de estas automatizaciones se están convirtiendo en pequeñas y medianas fábricas, que desconfían de los grandes costos iniciales y carecen de talento en ingeniería.

Pero, ¿y si pudieras alquilar un robot?

Silicon Valley tiene un nuevo discurso para persuadir a las pequeñas empresas a automatizar: Renta un robot.

Ingrese a Formic Technologies, que posee y alquila robots, y ayuda a otras empresas a instalarlos y mantenerlos.

Misa Ilkhechi, cofundadora de Formic Technologies dice: "Lo que hacemos es proporcionar la automatización y pagar todos los costos iniciales de fabricación. Tomamos toda la ingeniería de diseño, instalamos el sistema en las instalaciones de fabricación y luego nos pagan por hora por la utilización, solo por las horas que el robot está realmente funcionando ".

Ahorran miles de dólares con la renta de robots.

Rapid Robotics es otra startup que alquila robots; Jordan Kretchmer es cofundador y director ejecutivo: "Entonces, la innovación del modelo de negocio es que debería poder pagar por un robot como paga por un trabajador, en lugar de pagar quinientos mil dólares por adelantado y tomar tres o cuatro años para recuperar el costo de esa gran inversión. Nuestro modelo le permite pagar mensualmente, 2 mil 100 dólares al mes, que es una fracción del costo de un trabajador humano típico ".

Los inversores apuestan a que este nuevo enfoque hará que los robots marchen hacia las fábricas estadunidenses.

svrobo: SMEs across America need to invest in robotics technology now, and renting the robot is a very effective way of getting started. Great to see this message going out via Jane Lee at Reuters with IVs @RapidRobotics @svrobo Formic & Tiger Global … pic.twitter.com/DQsOwMqbBU — Andra Keay (@RobotLaunch) August 26, 2021

Ahorran dinero con la renta de robots

Westec Plastics Corp, una fábrica de moldes de plástico de propiedad familiar con 102 empleados, obtuvo su primer robot, Melvin, en enero de 2020.

La empresa con sede en California ahora tiene tres.

La presidenta Tammy Barras dice que incluso con un robot, está ahorrando alrededor de 60 mil dólares en costos laborales al año.

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"Y afortunadamente, Melvin no ha aumentado su tasa de pago. No pide un aumento. Melvin funciona las 24 horas del día, los tres turnos, y eso reemplazó a tres operadores completos ".

Barras dice que los robots no pueden reemplazar a los humanos en la actualidad, ya que solo pueden realizar tareas simples y repetitivas.

