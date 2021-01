“Vamos a seguir hablando hasta abril”, dice López Obrador sobre censura del INE

Ante las medidas impuesas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en torno a las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que mientras entra en vigor la suspensión de la transmisión de estas, aprovechará el tiempo porque “vamos a seguir hablando”.

"¿Cuándo empieza en vigor eso de que yo no hable?”, preguntó López Obrador.

“En abril, ah todavía falta, entonces vamos a seguir hablado de aquí a abril y luego falta que se vea en el Tribunal Electoral. Falta todavía, entonces vamos a esperarnos y quiero que se aclare, que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningun partido a ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol conn gorgojo...”, respondió.

En su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional, dijo que pedirá una lista de los temas de los que no puede hablar y rechazó que en el pasado él aprobara o avalara alguna reforma electoral y refirió que fue Agustín Carstens quien “repartía el mais” y los moches para los partidos políticos.

“No tengo absolutamente nada qué ver con eso, nunca acepté esas reglas porque sabía que era simulación. Que los del INE de ahora no se dan cuenta de los fraudes, si ellos participaban, ellos violaban la legislación. La elección pasada le dieron registros de candidatos a quienes no tenían derecho para participar...”, indicó.

Dijo que si no es censura, podrá hablar de la democracia y de que las elecciones sean libres, que se repete la voluntad del pueblo, que no se falsifiquen las actas y no se rellenen las urnas.

“Lo que puedo entender es que estén imaginando que yo voy a llamar aquí a votar por un partido, o a favor de un candidato; no, eso es inmoral, eso solamente lo hacen ellos, eso no lo haría de ninguna manera, me degradaría, sería indigno. No, me interesa hablar del tema para que se respete la voluntad del pueblo para que no se cometan fraudes electorales”, indicó.

En ese sentido, Lopez Obador anunció que enviará una carta a los gobernadores para solicitarles que se respete la voluntad del pueblo, “haciéndoles ver que gane quien gane nosotros no tenemos ningún problema para trabajar con el que resulte electo por voluntad popular, eso es lo que quiero”.

Confirmó que no ha sido notificado de esas medidas cautelares y dijo que si lo van a censurar “vamos a aprovechar estos días” y aclaró que él no dirá que no regresen los que estaban sino que dirá: “que regresen lo que se robaron y ya, hasta ahí".

Insistió en que la decisión del INE es en su contra: “No están a favor de la mañanera, les molesta la mañanera y quieren silenciarnos”.

