VIDEO: Por no recibir vacuna de Covid-19, camillero del ISSSTE quema uniforme

Las vacunas contra la Covid-19 han llegado a México y se aplican de manera masiva a personal de la salud, pero varios trabajadores de este sector han denunciado que funcionarios se han saltado la fila o no se las han aplicado, como el caso de un camillero de Tepic, Nayarit, que lo denunció en un video.

En la grabación, el camillero dijo haber trabajado para el ISSSTE desde que inició la pandemia con la esperanza de recibir una vacuna para estar protegido, pero que ayer vio a compañeros que no están en la primera línea del combate a la pandemia.

Daniel Guadarrama se identificó como trabajador del ISSSTE con ocho años de experiencia como camillero y aseveró que desde que inició la pandemia del coronavirus ha estado al frente, pero vio que compañeros que estaban detrás del escritorio recibieron la vacuna y se dijo “no valorado”.

“Empecé desde que empezó lo del Covid, con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que estuvieron detrás del escritorio y ver que realmente no lo valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar en el ISSSTE”, dijo el camillero, quien procedió a quitarse la cofia médica, seguida del uniforme.

El camillero aseguró que no está dispuesto a enfermarse y peligrar si la institución para la que laboraba no lo valora como trabajador.

“Me quito la camisa, no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador, hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy hacer”, dijo para prenderle fuego a su uniforme.

Hasta el momento se desconoce la postura del ISSSTE sobre esta acción y la renuncia del camillero, además de la aplicación de las vacunas a burócratas que presuntamente fueron vacunados, según denunció su extrabajador.

De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, el personal de salud de la primera línea serían los primeros en ser vacunados, que incluye desde médicos y enfermeras, hasta camilleros y personal de limpieza.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA



Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

