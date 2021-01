VIDEO: Canelo Álvarez ayuda a chico que necesita trasplante de pulmón

Saúl Canelo Álvarez sigue realizando actos altruistas. Ahora, el boxeador mexicano decidió ayudar a un pequeño que necesita un trasplante de pulmón.

Se trata de David Antolín, un niño que se hizo viral en redes sociales luego de lanzar su propia página de internet para que la gente le haga donaciones y con ellas pueda costear un pulmón nuevo, ya que padece una fibrosis quística pulmonar.

Ante ello, Canelo acudió a ver al joven al hospital y desde ahí grabó un video para darle difusión al caso de Antolín.

“Voy a poner mi granito de arena para apoyar a David y que se le cumpla su milagro. No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de videos, sí quiero aprovechar para decirle a la gente que todos podemos poner nuestro granito de arena” aseguró el boxeador.

“Esto no se trata de si tienes o no dinero. Con muy poco, podemos hacer mucho; todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo. Si toda las personas que hayan visto ese video, hayan puesto 50 centavos, ya le hubiera cumplido el milagro a David, y no sólo a él, sino a muchos niños más”, enfatizó el mejor boxeador del mundo libra por libra.

Cabe recordar que en noviembre pasado, el boxeador se hizo viral luego de que decidió pagar las terapias de una niña para que esta pudiera caminar normalmente. De hecho, aquella chica sólo le había pedido que le firmara unos guantes para poderlos rifar; sin embargo, el boxeador decidió hacerse cargo de todos los gastos del tratamiento de la chica.