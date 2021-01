VIDEO: Ciclistas vandalizan sede de la Semovi en la CDMX

Un grupo de ciclistas vandalizó anoche la sede de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en avenida Insurgentes esquina Álvaro Obregón, después de que las autoridades capitalinas se negaron a dialogar con familiares de víctimas de violencia vial.

Durante la manifestación de la noche del miércoles, un grupo de al menos 60 personas, entre los que estaban también el colectivo “Ni un repartidor menos, bloqueó el paso del Metrobús para exigir justicia por el asesinato de Carlos Rivera, quien falleció atropellado el 21 de enero y por todos los ciclistas que han muerto en lo que va de este año, que ya suman cinco.

Durante la manifestación se provocó un enfrentamiento contra el chofer de un taxi, ya que estaba bloqueando el paso de la ciclovía, por lo que, ante la negativa de moverse, al menos ocho ciclistas intentaron retirarlo de la zona confinada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que de acuerdo a los reportes se negaron a multar a los automovilistas, tuvieron que intervenir para desalojar la ciclovía y con una grúa se llevaron el taxi. En videos difundidos en redes sociales se ve como los ciclistas también impidieron el paso a un vehículo particular por invadir el espacio.

Ante la negativa de oficiales de tránsito de la @SSC_CDMX de multar a taxista, ciclistas intentar sacar por la fuerza el vehículo con placas B-12-442 que se metió a la #CiclovíaInsurgentes.

“Tampoco podemos estar perdiendo el tiempo con una persona, cinco minutos para que se nos muestre que están trabajando o cerramos el Metrobús”, indicó uno de los manifestantes que exigían la presencia de elementos de tránsito para infraccionar al conductor de la camioneta blanca.

“No comprendo de qué se trata, en serio no comprendo de qué se trata”, se escucha decir al conductor del vehículo.

“Te explico, te explico, si me permites explicarte, este mes ha sido muy violento de parte de los automovilistas contra los peatones, contra los ciclistas y motociclistas, pero entiéndelo, cuando te quisiste ir me aventaste el carro, eso no es justo”, dijo el ciclista que intenta dialogar con el conductor del chofer.