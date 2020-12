VIDEO: Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson le cantan a Santa

4 de diciembre.- El sueño de muchos fanáticos de Mariah Carey y Ariana Grande, se hizo realidad. Llegó como un gran regalo de Santa Claus, pues estas dos mujeres, consideradas como dos de las mejores voces del mundo, se unieron para cantar una canción navideña (Oh, Santa), de esas a las que nos tiene acostumbrados Mariah.

En la canción también se suma Jennifer Hudson, ex participante de American Idol y una de las mejores voces de teatro musical en el mundo.

A menos de 24 horas de lanzarse la canción, ya suma 2 millones de reproducciones, logro que se sumará al cotidiano All I Want For Christmas is You, que lanzó Mariah Carey y que lidera la listas de música desde 1994.

No te pierdas esta canción que te alegrara el día en medio de esta pandemia por Covid-19.